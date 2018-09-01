Основные качества успешного предпринимателя

Открыть бизнес хотят многие, но только некоторые способны грамотно им руководить и организовывать. Чтобы стать успешным предпринимателем, нужно сначала зарегистрироватся как ФЛП (ЧП) на kcci.kharkov.ua, обладать качествами истинного лидера. Вот они.
1. Уверенность в себе и своем деле. Когда руководитель сам не знает, чем он занимается и к каким последствиям приведет его дело, его сотрудники это чувствуют, и авторитет этого руководителя продлится недолго.
2. Самоконтроль и организованность. Человек, не умеющий себя дисциплинировать и держать под контролем собственные мысли, все время опаздывает на работу, не может дисциплинировать и остальных.
3. Чувство справедливости. Какой лидер сможет управлять собственными подчиненными и сохранить их уважение, когда он несправедлив по отношению к ним?
4. Решительность. Люди, сомневающиеся в разумности своих решений, как правило, не уверены в своих действиях, поэтому они не могут правильно организовать и направлять остальных.
5. Четкое планирование. Настоящий руководитель должен иметь определенный план своей деятельности и следить за его выполнением. Тот, кто такового плана не имеет и не просчитывает шаги наперед, рискует в скором времени потерпеть крах.
6. Трудолюбие и требовательность к себе. Настоящий лидер всегда делает более, чем кто-то из его подчиненных.
7. Презентабельная внешность. Подчиненные не будут уважать неряшливого и небрежного руководителя. Следите за собой.
8. Приветливость и участие. Настоящий руководитель всегда настроен к сотрудникам дружелюбно. Он помогает другим, относится к ним с уважением и старается понять их проблемы.
9. Профессионализм. Настоящий руководитель должен быть мастером своего дела. Знать все мелочи и тонкости своего дела.
10. Ответственность. Истинные боссы отвечают не только за свои промахи, но и за ошибки своих подчиненных, не перекладывая все на чужие плечи. И если кто-то из сотрудников не компетентен в каком-то вопросе, руководитель воспримет это как собственную безграмотность и стремится все исправить.
11. Умение сотрудничать. Это очень важное качество, им должен обладать настоящий лидер и донести эту важность до других. Без сотрудничества бизнес долго не продержится.
Не стоит расстраиваться, если не все эти качества вам присущи. Их можно и нужно вырабатывать.
Постоянное самостоятельное развитие сделает из вас сильного, настойчивого и рационального руководителя. И тогда успех вашего дела не заставит ждать!