Что нам стоит дом построить?

С давних пор, как только человек появился на земле, появилась и его потребность в защите от окружающей среды. Древние люди использовали для этого естественные укрытия. В зависимости от места обитания жилищем могли служить пещеры, заслоны, завесы, хижины, возведённые из связок тростника. В ход шли любые подручные материалы, вплоть до бивней мамонта и крупных костей, обтянутых шкурами добытых животных.
Но развитие человечества дало толчок в применении новых материалов и орудий строительства. На смену тростнику пришла глина для возведения стен, а открытие способа добычи и превращения железной руды в режущий и строгающий инструмент послужило бурному развитию строительства жилья из дерева. И, хотя в современном мире преобладают постройки и здания «из стекла и бетона», этот материал и сейчас остаётся востребованным на рынке и даже может дать фору домам из камня в вопросе сохранения уюта и тепла. Деревянные конструкции являются важной и неотъемлемой частью современного строительства.
Нарисуем – будем жить
Подготовка к строительству собственного жилья – процесс довольно кропотливый и не терпящий спешки. Внешний вид дома и создание уютного интерьера прямо зависят от навыков застройщика. Поэтому, если он раньше этим не занимался, ему стоит изучить профильную литературу, статьи профессиональных архитекторов, чтобы знать, с чем придётся столкнуться.
Творческий склад ума поможет быстрее вникнуть в тонкости выбора, изучить местные условия, напрямую влияющие на расположение дома. А их немалое количество – это и ландшафтный участка и его форма, роза ветров, подземные воды и характер грунта.
Но есть и общепринятые правила, которые являются обязательным условием любого проекта. Это наличие необходимого количества помещений, окон, дверей. Правильно подобранные строительные и отделочные материалы придадут внешнему виду дома эстетическую законченность.
Сейчас наблюдается большое количество готовых проектов для строительства комплексов домов. Остаётся только выбрать приглянувшийся. Многие выбирают себе квартиры в новостройках Киева.
Но есть несколько нюансов, которые определят целесообразность того или иного проекта. В первую очередь надо учитывать состав семьи застройщика, планируется ли увеличение семьи, наличие личного транспорта, собирается ли он заниматься подсобным хозяйством, финансовые возможности. Вот эти нюансы и позволят определить приемлемую версию проекта.
Кто заплатит
Постройка индивидуального жилья нуждается в серьёзных финансовых вливаниях. Стоимость строительства включает в себя стоимость материалов, монтаж, транспортировку и погрузочно-разгрузочные операции. Из запланированных расходов более двух третей придётся выделить на покупку строительных материалов, деталей и изделий.
Немаловажную роль играет и то, кто будет заниматься постройкой дома – наёмные рабочие строительной фирмы или же сам застройщик. Для экономии денег строительные работы, которые не требуют особых знаний, можно выполнять самому, но возведение стен, устройство перекрытий, монтаж кровли следует доверить специалистам. А это дополнительная статья расходов. Если застройщик не обладает достаточным количеством финансов, ему приходится обращаться за помощью к государству или в учреждение банка для подачи заявления с просьбой выделения кредитования на строительство жилья на определённый срок под установленные проценты.
Отсюда следует вывод – прежде, чем браться за строительство собственного жилья, надо не один раз трезво оценить свои возможности как моральные и физические, так и финансовые.