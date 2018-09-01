Отдых с детьми на природе. Маленькое путешествие с ребенком

Лучшее время для отдыха с детьми на природе – когда на улице спокойно, тепло и безветренно. Лето, поздняя весна и ранняя осень станут верными товарищами при выборе подходящего времени для прогулки. Особенно это касается маленьких детей, только познающих окружающий мир. Новые знания и ощущения, невиданные ранее краски и хорошее настроение пойдут на пользу карапузу.
Чем заняться?
В отличие от родителей, которые могут спокойно наслаждаться обществом друг друга, малышу нужно внимание, игры , развлечение и движение. Поэтому нужно обеспечить досуг. Подойдет все, что может взбрести в голову, кроме игры на электронных девайсах. Оставьте смартфоны и планшеты дома. Дайте малышу набор для работы в песке, поиграйте с мыльными пузырями или в обычные догонялки.
Возможно, вы найдете червяка, или увидите ранее неизвестную птицу, растение или камень странной формы. Поездка с детьми на природу не должна заканчиваться ленивым принятием солнечных ванн. Это новое приключение, где упавшее дерево становится пиратским кораблем, а брошенное голубиное гнездо – сокровищем падших королей.
Безопасность
Защита ребенка больше всего беспокоит родителей. Особенно если речь идет о сорванце, готовом тыкнуть вилкой в розетку, а в нос засунуть армию игрушечных солдатиков. Кроме того, что ребенка нельзя упускать из виду, нужно заранее позаботиться о его безопасности. Даже самая безвредная на вид лужайка может оказаться обиталищем клещей, муравьев, комаров, или чего хуже – змей. Поэтому первым делом нужно хорошо одеть малыша. Легкая рубашка с длинным рукавом, закрытые кроссовки, штаны и носки, прикрывающие ножку, тоже помогут избежать последствий встречи с дикой природой. Нельзя забывать о головном уборе. Аптечка и средства против насекомых защитят от непредвиденных обстоятельств.
Если же вы собираетесь отдыхать на пляже, не забудьте о солнцезащитном креме. Ребенку нельзя слишком долго пребывать на солнце. Двух-трех часов достаточно для нежной кожи, после этого начинается необратимый процесс получения солнечных ожогов. Будьте осторожны.
Если же по плану намечается обед – не разрешайте малышу браться за еду грязными руками. Даже если вы не собираетесь делиться с проказником "взрослой" едой, все равно помойте ему руки чистой водой, или детскими влажными салфетками. Дети имеют обыкновению засовывать в рот не только соску, но и собственные крохотные ручки, аппетитно вымазанные в грязи.
Что брать с собой на природу?
Ни один поход на природу не обходиться без мягкого пледа, одноразовой посуды и термоса для еды от официального интернет-магазина Stanley в Украине. Кроха может обойтись маминым молоком, или смесью с заготовленным в термосе кипятком. А взрослые детки могут обойтись продуктами с долгим сроком хранения.
И помните – поездка на природу это не вылазка в дикие условия африканских джунглей. Получайте удовольствие от процесса и помогите познать веселье ребенку.