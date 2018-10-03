Працівнику Городищенської виправної колонії обрано запобіжний захід та відсторонено від займаної посади

Рівненська область 07-жов, 09:209 prov 0 0

Прокуратура Рівненської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за підозрою працівника Городищенської виправної колонії у збуті наркотичних засобів у місцях позбавлення волі (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 2 ст. 307 КК України).

Чергове викриття корупційного злочину стало результатом спільної роботи прокуратури Рівненської області, Головного Управління Національної поліції в Рівненській області, Управління Служби безпеки України в Рівненській області, оперативних співробітників ДУ «Городищенська виправна колонія (№96)».

Нагадаємо, працівника колонії було викрито 25.09.2018 під час спроби пронести на територію установи наркотичні речовини, які останній приховав у своєму одязі та взутті.

Ухвалами слідчих суддів Рівненського міського суду від 28.09.2018 та 02.10.2018 стосовно підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту і його відсторонено від посади.

У кримінальному провадженні продовжуються необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне з’ясування всіх обставин події.

Довідково: відповідальність за вчинення вказаного злочину передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.