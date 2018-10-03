СБУ викрила посадовця Житомиртеплокомуненерго на розтраті бюджетних коштів

Житомирська область 18-жов, 08:539 prov 52 0

Співробітники Управління СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили одного з керівників комунального підприємства Житомирської міської ради на розтраті бюджетних коштів.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» неодноразово оголошувало конкурсні торги на закупівлю продукції для проведення планових робіт з ремонту й заміни тепломереж в обласному центрі.

Переможцем конкурсу декілька років поспіль ставало науково-виробниче підприємство з іншого регіону. Під час перевірки тендерної документації співробітники СБ України задокументували, що голова тендерного комітету штучно формував умови конкурсних торгів для перемоги визначеної бізнес-структури. Для цього до переліку закупівель вносилася специфічна продукція, яка виготовлялася саме цим підприємством, але була непотрібна для виконання комунальниками ремонтних робіт.

Ініційована СБУ під час досудового розслідування фінансово-господарська перевірка виявила документацію, яка підтверджує причетність посадовця комунального підприємства до протиправної оборудки. За попередньою інформацією чиновник під час закупівель розтратив понад чверть мільйона гривень державних коштів. У межах кримінального провадження слідчі СБУ оголосили підозру посадовцю в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо відсторонення його від займаної посади та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб можливо причетних до оборудки із бюджетними коштами.



Прес-центр СБ України.