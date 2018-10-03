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На Рівненщині «бурштинові» «ТІТУШКИ» в балаклавах напали на поліцейських

Головна 18-жов, 12:379 prov 53 0
Вранці в четвер, 18 жовтня, в селі Кухтоская Воля Зарічненського району Рівненської області стався конфлікт між людьми в балаклавах і співробітниками поліції.
Про це «ФАКТАМ» розповіли в обласному Главку Нацполіціі.
На Рівненщині «бурштинові» «ТІТУШКИ» в балаклавах напали на поліцейських

- Є факт опору співробітникам поліції. Інцидент внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 342 ч.2 (опір працівникові правоохоронних органів при виконанні службових обов'язків - ред.). Під час відпрацювання території представниками Оперативного штабу по боротьбі з незаконним видобутком бурштину разом з поліцейськими їх заблокували близько 180-200 людей в балаклавах. Правоохоронцям перегородили дорогу, - повідомив виданню спікер обласної поліції Антон Крук.
На Рівненщині «бурштинові» «ТІТУШКИ» в балаклавах напали на поліцейських

На уточнююче запитання, він підкреслив, що всього пошкодили три автомобілі поліції. При цьому чисельне перевага була на боці людей в балаклавах, оскільки всього в двох групах силовиків було 16 чоловік. На місце подій виїхав заступник начальника обласної поліції.
Як повідомлялося, це далеко не перший конфлікт між старателями бурштину і поліцейськими. Відзначимо, що видобуток бурштину в Україні незаконний. У Рівненській, Волинській та Житомирській областях люди масово видобувають бурштин, використовуючи помпи, завдаючи серйозної шкоди екології.
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