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Найти жилье посуточно? Мы поможем выбрать лучший вариант

Спільна 23-жов, 17:019 prov 0 0
Проблема аренды жилья всегда будет актуальной. Совсем неважно, с какой целью вы приехали в город. Рабочая это поездка или мини-отпуск, необходимо заранее знать, где придется остановиться.

Гостиница или частное жилье?
По статистике большинство отправляющихся в командировку или развлекательную поездку в первый раз, выбирают гостиницу. Хорошо, если есть проверенное место и номер уже забронирован. Если же приходится делать это самостоятельно, на одну проблему становится больше. Надо подобрать хорошее расположение, а также наиболее оптимальное сочетание цена-качество. Но все равно все усилия могут оказаться напрасными. Никто не знает, какими окажутся соседи, каким будет обслуживание и пр.
А вот арендованная квартира имеет массу преимуществ:
1. Стоимость. Она намного ниже, чем у гостиничного номера (как минимум в два раза).
2. Конфиденциальность. В гостинице обязательно следует регистрироваться. При съеме частного жилья документа также необходимо будет предоставить, но это нигде не будет фиксироваться.
3. Уют. Ни одна даже самая комфортабельная гостиница не создаст по-настоящему домашних условий. Кроме того владельцы съемных квартир предлагают своим клиентам дополнительные услуги в виде приготовления еды, стирки и глажки одежды.
Пару лет назад преимуществом гостиниц было предоставление квитанций для отчета за потраченные деньги во время командировки. Но сегодня счета выдают и при съеме квартир, причем сумму в них могут указать чуть больше настоящей, что также является дополнительным плюсиком.
С пользой и комфортом
Отправляясь в поездку, изучите достопримечательности местности. Совсем необязательно проводить рабочий день в скучной рабочей обстановке, везде есть на что посмотреть. Например, в г. Хмельницкий есть Замок графа Ксидо. Сегодня это шикарное место переделано в гостиницу, но все равно произведет впечатление и на детей, и на взрослых. Любителям активного отдыха по душе придется район Звониха, а тем, кто обожает красоту природы, не помешает посетить Бушу. Список можно продолжать долго, выбрать маршрут можно и самостоятельно.
А вот наиболее выгодные варианты аренды посуточно в Винницкой области можно найти на нашем сайте. В описании предложений есть не только стоимость и краткая характеристика квартиры, но также подробные фото.
Эксперты посетили каждую квартиру, объявление о сдаче которой есть на сайте, а также самостоятельно сделали обычные и панорамные фото. Это очень важно и значит, что вы можете полностью доверять изложенной информации. Кроме того есть возможность увидеть расположение жилья на карте относительно различных достопримечательностей.

Советы экспертов
Чтобы поездка оставила только приятные впечатления, выбирая жилье:
• определитесь с тем, как будет проходить поездка. Если все время будет проведено вне жилья, и здесь будете только ночевать, нет смысла переплачивать, допустим, за спутниковое телевидение или ванну джакузи;
• решите, какое спальное место и сколько их необходимо. При поездке с детьми, многие могут переночевать вместе и на одной двуспальной кровати, а брать двух- или трехкомнатную квартиру нет смысла;
• время заселения и особенно выселения. Второе даже более важно. Ведь перед заездом новых жильцов владельцам надо будет навести порядок, а толпиться в коридоре с сумками никому не понравится;
• узнайте, какие есть дополнительные услуги. Это может быть покупка продуктов, приготовление еды, стирка, наличие сейфа и пр;
• не поленитесь проверить все краны, выключатели и имеющиеся в жилье приборы (их, кстати, не помешает переписать).
Качественное уютное жилье – залог успешной и продуктивной поездки. Выбирайте с нами и не переживайте о таких мелочах.
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