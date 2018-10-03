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На Львівщині СБУ викрила посадовця фіскальної служби на підбурюванні громадян до дачі хабарів працівникам митниці

Львівська область 24-жов, 10:429 prov 68 0
Співробітники Головного управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України у межах розпочатого кримінального провадження викрили посадовця внутрішньої безпеки державної фіскальної служби на підбурюванні громадян до дачі хабарів працівникам Львівської митниці.
Оперативники спецслужби встановили, що старший оперуповноважений з особливо важливих справ відділу оперативного забезпечення територіальних органів ДФС західних регіонів України організував протиправний механізм для власного збагачення. Посадовець «видавав» гроші місцевим мешканцям для передачі у вигляді хабарів працівникам митниці. Зловмисник планував отримувати систематичну данину від митників, які б погодилися на пропозицію.
Правоохоронці затримали старшого оперуповноваженого у Києві під час спроби реєстрації у Генпрокуратурі фіктивних матеріалів із заявами громадян про нібито вчинення митниками злочинів, передбачених ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 370 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Операція проводилась спільно з Генеральною прокуратурою України та Головним слідчим управлінням Національної поліції України.
Прес-центр СБ України.
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