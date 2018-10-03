Ошибки начинающих гитаристов

Все начинающие гитаристы сильно волнуются, когда хотят овладеть новым, для них, музыкальным инструментом. Им так хочется быстрее почувствовать себя настоящими музыкантами. Новичку не терпится исполнять любимые песни, выходить на сцену и собирать огромные залы. Любой начинающий гитарист, с интересом смотрит фильмы про популярных гитаристов и, с удовольствием слушает их отточенную игру.
Как стать настоящим гитаристом
Правда у многих начинающих гитаристов не остается желания еще на раннем этапе. Они с трудом играют самую простую мелодию. Им тяжело заставлять себя играть. В итоге гитара остается лежать где-нибудь в шкафу. Любитель так и не узнает обо всех ее возможностях.
Почему так происходит?
• К такой реакции приводит скептическое отношение родных и близких людей. Они ему каждый раз твердят, что э то не его и заниматься ему гитарой не нужно.
• Некоторые преподаватели отбивают желание к учебе у учеников.
• В результате человек начинает поддаваться мнению окружающих и бросает это дело.
Для чего все это все сказано? Просто, если человек решил стать гитаристом, то должен быть готов к упорному труду. Нужно действовать целеустремленно и не терять интерес к занятиям. Не стоит слушать мнение окружающих. Они все равно не поймут стремления будущего гитариста.
Что делать для устранения нездорового скепсиса родных, собственных страхов и неуверенности? Сначала нужно разобраться в следующих моментах.
Начинающий гитарист начинает сомневаться в себе при появлении первых физических трудностей. Гитару считают самым требовательным музыкальным инструментом. Начинающий гитарист для облегчения жизни может взяться за простое задание или упражнение. Лучше не использовать эту тактику. Нужно определить правильную стратегию. Нужно слушаться своего учителя и выполнять каждое домашнее задание, иначе он не сможет ничему научиться. Если проблема, найти гитару в Украине, то для этого можно зайти на сайт RIA.COM и выбрать здесь подходящий себе инструмент.
Начинающий музыкант должен быть готов к тому, что сначала ему придется трудно, потребуются силы и время, чтобы привыкнуть выполнять необходимые действия. Может даже на обучение уйдет год. С гитарой нужно очень нежно обращаться, иначе она не станет подругой.
Не стоит брать пример с кумиров
У многих молодых гитаристов вдохновение приходит от успеха его кумира. Заниматься приходится много и, оттого что результата пока не бывает видно, человек теряет веру в себя и в свои способности. Он думает, что его кумир обладает особым даром, которым его Бог обделил. В результате он забрасывает учебу.
Не стоит ставить себе кумиров! От этого происходит ограничение собственных возможностей, развития и роста. Успех у этих людей пришел не сразу. Для этого им пришлось потратить много труда. Только они верили в свой успех и не слушали мнения окружающих.
После того как новичок научится всем приемам игры на гитаре, он не знает что нужно делать дальше. От этого он ощущает себя в тупике. Можно поступить двумя способами. Найти хорошего учителя и научиться играть новые мелодии под его руководством. Он сможет правильно определить направление, по которому следует идти дальше. Через некоторое время можно будет радоваться своим достижениям. Можно найти обучающие программы в интернете на разных сайтах. Лучше всего использовать одновременно два способа, тогда можно будет получить больше эффекта. Главное, нужно не терять уверенности в себе, идти прямо к своей цели и не слушать мнение каждого человека. Тогда откроется новый мир со своими красками и новыми впечатлениями.