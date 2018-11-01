СБУ викрила на хабарі двох чиновників Держгеокадастру та Держекоінспекції у Хмельницькому

Хмельницька область 01-лис, 10:219 prov 130 0

У Хмельницькому співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру та головного спеціаліста обласної Державної екологічної інспекції.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали тисячу двісті доларів США від місцевого мешканця за вжиття відповідних заходів реагування щодо самовільного захоплення його земельної ділянки сторонніми особами.

Правоохоронці затримали обох чиновників у різних місцях обласного центру під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі п’ятсот доларів кожному. У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Операція із викриття хабарників проводилася спільно з Управлінням захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури. Прес-центр СБ України.