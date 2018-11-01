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На Буковині СБУ затримала на хабарі двох патрульних поліцейських

Чернівецька область 01-лис, 10:239 prov 130 0
На Буковині співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі двох інспекторів патрульної поліції.
Оперативники спецслужби встановили, що поліцейські вимагали від жителя Чернівців шістсот американських доларів. За цю суму зловмисники обіцяли своє сприяння в безперешкодному переміщенні територією області трьох тонн спирту без відповідних дозвільних документів на його придбання та реалізацію. Співробітники СБ України затримали інспекторів після отримання чергової частини неправомірної вигоди в одному із населених пунктів Сторожинецького району області. При цьому зловмисники намагалися втекти на службовому автомобілі, але були затримані правоохоронцями. У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії.
Операція із викриття зловмисників проводилася спільно з відділом моніторингу і аналітичного забезпечення УПП в Чернівецькій області та за процесуального керівництва військової прокуратури.
Прес-центр СБ України.
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