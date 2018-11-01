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Вибираємо ультразвукову зубну щітку

Порадниця 26-лис, 15:039 prov 39 0
Чимало людей хотіли б придбати для себе електричну зубну щітку. Здорові ясна, гарна посмішка - це те, чого можна домогтися, постійно користуючись цим пристроєм. Тільки яку модель купити? В аптеках і магазинах, які продають різні гігієнічні приналежності, є безліч видів таких щіток. І вони сильно відрізняються за ціною. Як визначити, яка ультразвукова зубна щітка буде кращою? Для цього треба орієнтуватися на їх функціональність.
Перше, на що потрібно звернути увагу, це з якою частотою вібрує щітка. Багато моделей дуже швидкісні, і це добре, вони будуть дуже ефективно очищати зуби від мікробів і забруднень. Чимало людей приймають рішення купити зубну щітку Oral-B. І це правильний вибір! Чого варті 3D технологія 10500 об/хв, 48000 пул/хв.
та 6 режимів чистки.
Хороші ультразвукові зубні щітки розраховані на довгий термін служби. Якщо виробник не вказує, скільки часу можуть пропрацювати його пристрою, припустити це споживач зможе і сам. Можна орієнтуватися на встановлений гарантійний термін служби приладу. Зазвичай виробники вказують той час, протягом якого, як вони припускають, їх продукція буде функціонувати без поломок.
Багато моделей щіток продаються в комплекті з запасними головками. Це дуже зручно. Власнику приладу не треба буде через 3 місяці після придбання гігієнічного пристрої ходити по магазинах у пошуках змінною щетини. Зараз кращі ультразвукові зубні щітки поставляються в комплекті з двома запасними головками. Вони зазвичай мають щетину різної твердості.
Також, при виборі ультразвукових предметів гігієни треба з'ясувати, чи не виникне проблем у покупця в подальшому з придбанням аксесуарів для них. Адже змінні головки, які входять в набір, вже через дев'ять місяців прийдуть в непридатність. Значить, власнику приладу треба буде знайти такі ж. Адже інакше, якщо він буде користуватися головками з зносилися щетинками, якість чищення помітно впаде. Щоб не мати проблем з покупкою аксесуарів для щітки, бажано вибирати вироби відомих виробників. Більш того, товари популярних марок буде легше відремонтувати, якщо раптом в них будуть виявлені неполадки. Їх можна буде здати в практично будь-якого сервісного центру по ремонту техніки.
Вибираючи найкращі ультразвукові щітки, потрібно дивитися і на те, наскільки комфортна їх ручка буде для людини. Тому перед покупкою треба прилад потримати в руці, вирішити, чи зручна його рукоятка для покупця за своєю формою.
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