Бізнес Рівненщини отримав близько мільярда за рахунок відшкодування ПДВ

ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що протягом десяти місяців 2018 року на рахунки платників ПДВ Рівненщини, без порушення термінів передбачених законодавством, відшкодовано податок на додану вартість з Державного бюджету України у розмірі – 940,5 млн. грн., що більш як вдвічі перевищує минулорічну суму.

В 2017 році сума відшкодованого платникам ПДВ склала 484,3 тис. грн., у 2018 році збільшилася на 456,2 млн. грн. в порівнянні з відповідним показником минулого року.

Згідно з нормами Податкового кодексу України право на отримання бюджетного відшкодування має платник ПДВ, який прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування та подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

За словами заступника начальника ГУ ДФС у Рівненській області Зої Хоній, питання відшкодування податку на додану вартість на сьогоднішній день можна вважати повністю врегульованим. Завдяки електронному реєстру відшкодування податку, який працює у відкритому режимі та роботі системи моніторингу ризиків СМКОР, весь заявлений до відшкодування ПДВ повертається платникам наступного місяця. На сьогодні відсутні затримки з повернення податку, оскільки весь процес автоматичний та прозорий.

З Реєстром заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ можна ознайомитись на офіційному веб - сайті Міністерства фінансів України.

ГУ ДФС у Рівненській області.