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СБУ проводить санкціоновані слідчі дії у Житомирській та Овруцькій єпархіях УПЦ МП

Житомирська область 04-гру, 12:449 prov 140
Співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області на виконання доручення слідчого управління ГУ Нацполіції Житомирщини проводять санкціоновані слідчі дії у Житомирській та Овруцькій єпархіях УПЦ МП.
У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України та відповідно до ухвал суду правоохоронці провели вісім обшуків у релігійних установах, місцях проживання окремих представників цих єпархій та у київському видавництві, яке виготовляло друковану продукцію на замовлення УПЦ МП.
Триває досудове слідство.
Прес-центр СБ України.
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