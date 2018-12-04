СБУ проводить санкціоновані слідчі дії у Житомирській та Овруцькій єпархіях УПЦ МП

Житомирська область 04-гру, 12:449 prov 140

Співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області на виконання доручення слідчого управління ГУ Нацполіції Житомирщини проводять санкціоновані слідчі дії у Житомирській та Овруцькій єпархіях УПЦ МП.

У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України та відповідно до ухвал суду правоохоронці провели вісім обшуків у релігійних установах, місцях проживання окремих представників цих єпархій та у київському видавництві, яке виготовляло друковану продукцію на замовлення УПЦ МП.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України.