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V Всеукраинский турнир юных знатоков курса «Финансовая грамотность»

Общая 06-гру, 18:119 prov 125
Финальные соревнования проходят при поддержке Министерства образования и науки Украины и НБУ.<
В октябре 2018 стартует V Всеукраинский турнир юных знатоков курса «Финансовая грамотность» с сочетанием заочно-очной формы и онлайн-режима.
Заявки для участия в полуфинале и финале турнира подаются до 29 октября 2018 года.
Судьи выберут 10 команд, которых допустят к участию в полуфинале и финале. В начале декабря 2018 они отправятся в город Киев. Организацию нынешних финальных соревнований поручено ГВУЗ «Университет банковского дела».
Вопросы для проведения соревнований V Всеукраинского турнира юных знатоков курса «Финансовая грамотность»:
Какова роль финансовых учреждений в экономике Украины?
Какие виды услуг, предоставляемые финансовыми учреждениями в Украине, вы знаете? Проанализируйте их востребованность, преимущества и недостатки.
Обоснуйте целесообразность пользования финансовыми услугами.
Какие имеются финансовые инструменты на финансовом рынке Украины, и какие возможности их приобретения?
Что такое инвестирование, и какие решения по инвестированию считаются рациональными?
Какие права и обязанности потребителя финансовых услуг вы знаете и кто их обеспечивает в Украине?
Что такое бюджет семьи, основные правила его составления и определения способов защиты от рисков?
Какие типы законных платежных средств используются в Украине?
Какие основные правила пользования деньгами вы знаете?
Что такое электронные платежи, какие виды операций можно выполнять с пластиковыми карточками и как избежать типичных ошибок при этом?
Почему необходимо прогнозировать доход семьи и какие направления его увеличения?
Каковы причины возникновения семейных расходов и в чем их суть? Для чего необходимо прогнозировать семейные расходы?
В чем суть расчетливого финансового поведения и на основе чего оно формируется?
Какая цена заработанных денег и что нужно сделать для обеспечения собственной финансовой стабильности?
Что такое налоги, их основные виды и функции, в чем их общественная и экономическая полезность?
Что такое налоговая культура и почему важно для каждого гражданина платить налоги?
Что вы знаете о страховании вкладов и гарантии возврата средств вкладчикам банков?
Почему важно клиенту банка изучать условия договора с банком и на что при этом нужно обращать внимание в первую очередь?
Какие преимущества и недостатки денежных депозитов и депозитов в драгоценных металлах?
Что такое финансовые пирамиды, их признаки и разновидности?
Почему необходимо наряду с государственным пенсионным обеспечением формировать частные пенсионные сбережения?
Что такое страхование, какие существуют его формы и в чем проявляется значимость страхования как способа защиты прав человека?
Что такое цифровая экономика и какова ее роль на современном этапе развития Украины?
Что такое крипто-деньги и какие примеры наиболее распространенных крипто-денег вы можете привести?
Что такое блокчейн и почему эту технологию важно использовать?
1 ноября 2018 во время проведения жеребьевки будут определены вопросы и две команды, которые в первом отборочном (заочном) туре подготовят свои презентационные материалы.
Традиционно они должны включать включать визитную карточку команды в форме видео (продолжительность не более 3 минут) и презентацию (максимум 25 слайдов) с ответами на вопросы.
Указанные материалы оценивает жюри по критериям, которые будут отправлены на e-mail руководителю команды, а также опубликованы на сайте «Института модернизации содержания образования». К электронной системе на время работы жюри откроют доступ, а значит, за прозрачностью отбора победителей смогут следить все желающие.
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