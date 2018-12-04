Детская мода в фэшн-индустрии

Возможно, многим покажется странным название и вся суть данной статьи, но детская мода на сегодняшний день – это полноценный сегмент в фэшн-индустрии. Не осталось в мире ни одного дизайнера, который не захотел бы упустить возможность создать коллекцию стильной и новой одежды для детей всех возрастов. А все это исходит из того, что время, когда родители одевали своих чад в розовые платья и нежно-синие рубашки прошли.
В последние годы дизайнеры подготовили для молодых модников и их родителей образы, совмещающие в себе комфорт, удобство и самое главное для каждого ребенка практичность.
Компания Kids Fabrics создает ткани, в частности интерлок ткань, с новыми и разнообразными рисунками и дизайном для пошива детской одежды, постельного белья и аксессуаров.
Тренды последних лет.
Милитари
В этом сезоне дизайнеры особо полюбили военную тематику. В магазинах можно увидеть брюки, куртки и парки в стиле военной одежды. Поэтому вполне будет очевидно, что главным цветом такого стиля будет оливковый. Как плюсом идут большие карманчик и пуговицы из золотого метала.
Бархат
Удивительно, но бархат прекрасно выглядит и в сегменте детского гардероба. Надо сказать, что именно в последние годы этот материал стал наиболее популярным среди дизайнеров. Поэтому маленьким модницам предлагаются очень нежные платья из бархата с шелковыми поясками, а у мальчиков есть широкий выбор бархатных костюмов.
К слову, по цвету детский гардероб ничем не отличается от взрослой. Так, из всей палитры цветов можно найти всегда модные черный и серый, винный или темный красный, темно-голубой или синий, карамельный.
Нашивки или логотипы
Раньше одежда с яркими и красочными логотипами принадлежала только взрослому сегменту. Теперь же логотипы можно найти и в гардеробе младшего поколения. И это не удивительно.
Ведь многим детям хочется выглядеть модно и ярко. И с этой задачей прекрасно справляются большие шрифты на английском или слоганы брендов. Особо частотные логотипы имеют вид газированных напитков, спортивных товаров, футбольных клубов или всеми любимых героев киновселенной.
Цветочный принт
Популярные дизайнерские коллекции не перестают удивлять юных модников и их мам обилием цветочных принтов на одежде. Тем более, что данный принт присутствует не только в коллекции летней одежды, но и в куртках, пальто, пуховиках, сапогах и так далее. Новинкой последних лет стали рисунки больших и только распустившихся цветов.
К слову, в магазинах можно найти одежду с цветочными принтами, исполненные в 3D формате.
Джинса
Пожалуй, самая востребованная вещь за последние десятилетия. Не только гардероб взрослого, но и ребенка переполнен джинсовыми вещами. Дизайнеры предлагают детям носить одежду из светлой ткани джинс. Важный упор на яркие нашивки и пуговицы.
Куртка из кожи
Эта вещь также естественным образом перекачивала из гардероба взрослого поколения в гардероб детей. Наиболее интересный фасон появился только в 2018 году – приталенные куртки прямого кроя или косухи. Что касается материала, то выбор ставится в пользу матовых образцов.
А интересным акцентом выступает меховой воротник, крупные пуговицы, молнии и застежки и металлические клепки.
Трикотаж
Главный плюс трикотажа – совершенно подчеркнутое тело, при этом не стесняются движения. Оптимальными тканями гуру моды считают рибану, интерлок и футер. Именно они диктуют моду на наряды для маленьких модников.
Также это самый практичная версия одежды для детей и подростков, так как легко поддаются стирке и глажке.
Блестящий материал
Яркий оттенок металлического золота и холодного серебра способны подарить классическим нарядом новую жизнь. К слову, такой материал подходит только для званного обеда, ужина или праздника, поэтому не стоит уповать на повседневную носку одежды из подобного материала.