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Выбор штор для гостиной

Спільна 24-січ, 2019, 12:249 prov 1
Ввиду того, что гостиная комната является наиважнейшим элементом квартиры или дома, ее обустройству требуется уделить пристальное внимание. Логическим завершением интерьера данного помещения служит подбор штор, которые, как известно, заключают в себе две основные задачи – ограничение доступа слепящим солнечным лучам и декорирование окна. Произвести грамотный выбор указанного средства оформления оконного проема и купить занавески вам поможет наша статья.
Первоначально необходимо определиться с тем, какой именно вариант драпировки портьеры лучшим будет взять на вооружение. Стоит заметить, что она должна максимально гармонировать как по цветовому решению, так и по фактуре с некоторыми предметами в интерьере, например, с отделкой мягкой мебели. Романские, французские, классические, японские, итальянские, витражные, лондонские – это лишь минимальная часть видов штор, которые представлены на современном рынке.
К примеру, если ваша гостиная разработана в японском стиле, то в этом случае крайне не уместным окажется использование помпезных занавесок с кисточками или же ламбрекенами. Поэтому здесь лучше остановиться на шторах, которые внешне напоминают ширму или плоскую панель в виде прямоугольных полотен (однотонных или имеющих тематический узор).
Выбирая названный элемент декора окна, также требуется определиться с типом ткани: он находится в непосредственной зависимости от общего дизайна интерьера. Так, к примеру, помещению в современном стиле как нельзя кстати подойдут выразительные шторы из синтетических материй, классика предполагает использование натуральных тканей (лен, хлопок и пр.), индийскому стилю свойственны более «тяжелые» материалы пестрых и ярких цветов в сочетании с блестящей позолотой.
Зачастую занавесь подбирается исходя из текстуры или рисунка сопутствующих деталей в дизайне помещения. При этом фактура или орнамент могут повторять узор настенного покрытия или же изголовья кровати. В ходе поиска штор для гостиной комнаты особенное внимание имеет смысл уделить габаритам окон, а также их количеству.
При оформлении небольшого по размеру окна актуально выбрать занавески, изготовленные из летящих, полупрозрачных тканей (вуаль, шифон, органза, батист и т.п.), которые не будут ограничивать поток естественного света. Украшая довольно объемные оконные проемы, желательно отдавать свое предпочтение портьерам из плотных материалов с абстрактным изображением или контрастными узорами.
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