Выбор штор для гостиной

Ввиду того, что гостиная комната является наиважнейшим элементом квартиры или дома, ее обустройству требуется уделить пристальное внимание. Логическим завершением интерьера данного помещения служит подбор штор, которые, как известно, заключают в себе две основные задачи – ограничение доступа слепящим солнечным лучам и декорирование окна. Произвести грамотный выбор указанного средства оформления оконного проема и купить занавески вам поможет наша статья.
Первоначально необходимо определиться с тем, какой именно вариант драпировки портьеры лучшим будет взять на вооружение. Стоит заметить, что она должна максимально гармонировать как по цветовому решению, так и по фактуре с некоторыми предметами в интерьере, например, с отделкой мягкой мебели. Романские, французские, классические, японские, итальянские, витражные, лондонские – это лишь минимальная часть видов штор, которые представлены на современном рынке.
К примеру, если ваша гостиная разработана в японском стиле, то в этом случае крайне не уместным окажется использование помпезных занавесок с кисточками или же ламбрекенами. Поэтому здесь лучше остановиться на шторах, которые внешне напоминают ширму или плоскую панель в виде прямоугольных полотен (однотонных или имеющих тематический узор).
Выбирая названный элемент декора окна, также требуется определиться с типом ткани: он находится в непосредственной зависимости от общего дизайна интерьера. Так, к примеру, помещению в современном стиле как нельзя кстати подойдут выразительные шторы из синтетических материй, классика предполагает использование натуральных тканей (лен, хлопок и пр.), индийскому стилю свойственны более «тяжелые» материалы пестрых и ярких цветов в сочетании с блестящей позолотой.
Зачастую занавесь подбирается исходя из текстуры или рисунка сопутствующих деталей в дизайне помещения. При этом фактура или орнамент могут повторять узор настенного покрытия или же изголовья кровати. В ходе поиска штор для гостиной комнаты особенное внимание имеет смысл уделить габаритам окон, а также их количеству.
При оформлении небольшого по размеру окна актуально выбрать занавески, изготовленные из летящих, полупрозрачных тканей (вуаль, шифон, органза, батист и т.п.), которые не будут ограничивать поток естественного света. Украшая довольно объемные оконные проемы, желательно отдавать свое предпочтение портьерам из плотных материалов с абстрактным изображением или контрастными узорами.