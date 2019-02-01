Лофт в интерьере ресторана: преимущества и особенности

Создание интерьера ресторана или кафе – это важная часть развития бизнеса. Именно дизайн привлекает людей с улицы. Он заставляет их проводить в ресторане много времени, заказывать еду и возвращаться в него с друзьями. Особенная атмосфера заведения создает большую базу постоянных клиентов. И лофтовый стиль – идеальный вариант.
Дизайн интерьера в Киеве в стиле лофт заказать очень легко. Многие студии работают с ресторанами и кафе. Они создают лофтовый интерьер с учетом всех особенностей помещения и тематики заведения. Но что стоит знать об этом направлении? И какие характерные черты оно имеет?
Главные типы стиля лофт
В дизайне интерьеров существует два направления лофтового оформления:
Естественное. В этом случае для создания антуража используются детали самого здания. Это может быть настоящая кирпичная кладка со старинным тиснением, открытые коммуникации, настоящий бетон на стенах и проч. Такие детали очищают, приводят в порядок и покрывают специальным лаком. Но они сохраняют свой исторический вид. В таком дизайне все напоминает об истории здания.
Искусственное. Такое направление предусматривает создание промышленного антуража, его имитацию. В обычных зданиях создают искусственную кирпичную кладку, вместо бетона – минеральная штукатурка, а вместо конструктивных элементов здания – их муляжи.
Естественный лофт создают в условиях настоящих исторических зданий. Он позволяет использовать существующие конструктивные элементы и сохранить историю помещения, его особенный стиль. Искусственное лофтовое направление используется там, где здание не имеет истории и не отвечает требованиям стиля. Но его габариты позволяют создать внутри антураж при помощи дизайнерских приемов и необычных материалов.
Особенности лофта в дизайне кафе
За длительное время своего существования лофт немного изменился. Он стал более разнообразным и оригинальным. Но все же направление сохранило почти вековые традиции. Оно все так же позволяет почувствовать дух старого Нью-Йорка, на короткое время попасть в место, где не существует времени.
В ресторанах и кафе современный лофт имеет такие характерные черты:
Большое количество пространства. В таких помещениях открытая планировка, много места и простора. Разные зоны ресторана могут выделяться при помощи озеленения, мебели или цветовой гаммы. Иногда в качестве зонирования используют свет – разную его интенсивность, цвет и т.д.
Мягкая серо-коричневая цветовая гамма.
Мебель – старинная, антикварная, либо же искусственно состаренная. Приветствуются любые неординарные решения в этой области. К примеру, из старых бочек делают столики, из сундуков или деревянных поддонов – диваны.
Открытые коммуникации. Если габариты здания и техника безопасности позволяет, вентиляционные трубы и деревянные балки оставляют открытыми. Они становятся частью декора и создают особенную атмосферу.
Главные материалы – натуральное дерево, бетон, стекло, металл, кирпич и проч. Также может использоваться керамика, искусственный или натуральный камень.
Освещение – мягкое и теплое. От белого яркого света придется отказаться. Источники света – необычные светильники, лампы в лофтовом стиле, лаконичное точечное освещение, оригинальные люстры из дерева, металла или даже бетона. Свет расставляет акценты, разделяет помещение на зоны и направляет движение посетителей.
Декор – все на индустриальную или экологическую тематику. Также могут использоваться объекты техно-арта – картины, постеры, скульптуры и проч.
Почему лофт?
Это идеальный вариант практически для любого пространства. Он дает дизайнеру полную свободу творчества, поэтому креативные идеи воплощать легко и просто. В случае с интерьерами кафе такие возможности позволяют воплотить любую концепцию, проиллюстрировать направление и философию заведения.
Среди других преимуществ стиля стоит отметить такие:
Сохранение исторического облика здания. Многие рестораны и кафе в центральных частях города открывают в исторических зданиях. Лофт позволяет сохранить весь антураж, описать необыкновенную историю и создать современный интерьер.
Универсальные решения для любого заведения. Лофтовое оформление одинаково хорошо подходит для пабов, баров, пекарен и кондитерских. Оно может стать отличным вариантом для шикарного ресторана или тематического кафе.
Практичность. Лофтовые интерьеры практичные в использовании и уходе. Они идеально подходят для ресторанного бизнеса, поскольку позволяют сохранять порядок и чистоту.
Открытое поле для экспериментов. В лофт легко вписывать идеи и решения из других стилистических направлений. Такой стиль можно комбинировать с другими, не теряя при этом его уникальности и антуража.
Также стоит отметить, что в таких интерьерах уютно и приятно находиться. Цветовая гамма и общее оформление позволяет людям всегда чувствовать себя спокойно и умиротворенно.