Найбільш безпечні країни світу: ТОП-10 держав

Деякі країни відлякують землетрусами та ураганами, інші – високим рівнем злочинності. Та є й такі, в яких найбезпечніше жити та відпочивати. Експерти журналу Global Finance представили рейтинг найбільш безпечних країн світу.
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В 2019 році експерти журналу представили рейтинг безпечних країн, який був зіставлений по оновленим формулам. Так, в ньому відслідковується динаміка розвитку держав та показники злочинності, природних катастроф, війни та миру.
Кожна країна була оцінена по цим трьом критеріям, після чого їй були виставлені бали. І навіть якщо в одному з пунктів країна має найнижчі бали, це не означає, що вона опиниться в низу рейтингу. Так сталося і з Філіппінами. Вони займають нижчі позиції ніж Ємен, в якому наразі війна та голод. А все через те, що в Філіппінах дуже розвинута злочинність, а також є загроза природних катастроф.
Топ-10 найбезпечніших країн
Перші місця в рейтингу посіли досить неочікувані країни. Так, в основному це європейські держави, крім Катару, Сінгапуру і Нової Зеландії. Такі результати пояснюються досить просто – гарний економічний розвиток сприяє зниженню ризику військових конфліктів та злочинності.
Саме тому в ТОП-10 ввійшли такі країни:
1 місце - Ісландія.
2 місце - Швейцарія.
3 місце - Фінляндія.
4 місце - Португалія.
5 місце - Австрія.
6 місце - Норвегія.
7 місце - Катар.
8 місце - Сінгапур.
9 місце - Данія.
10 місце - Нова Зеландія.
Як бачимо, в десятку не ввійшли США. Незважаючи на високу економічну розвиненість, країна посіла лише 65 місце за рівнем безпеки. А все через величезну злочинність, в тому числі вбивства. Також тут дуже часто трапляються стихійні лиха. Через загрозу повеней, землетрусів та цунамі не посіла перші місця ще одна країна – Японія, економіка якої знаходиться на високому рівні. Вона знаходиться на 43 місці.
Сюрпризом стали також Україна та Росія. Перша посіла 116 місце через воєнний конфлікт, який розпочався в 2014 році. Друга зайняла 108 місце. Це єдині європейські держави, які зайняли такі низькі місця в рейтингу.
Рейтинг журналу Global Finance є одним із найактуальніших та найточніших. Саме завдяки тому, що експерти брали до уваги декілька показників вони змогли побудувати список таким чином, щоб визначити максимально безпечні держави. Ними стали, в основному, європейські країни.
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