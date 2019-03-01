Ловля плотвы весной

Плотва одна из наиболее распространенных видов рыб. Она проявляет активность круглый год и стиль ловли в разные сезоны отличается. После зимы активность плотвы растет, как только повышается температура. Рыба начинает активно клевать, так как у нее начинается преднерестовый жор. Сам нерест начинается, приблизительно, в мае. Для нереста «сорожка» сбивается в группы и устремляется в мелкие реки. К сожалению, прикормка не может надолго задержать косяк, поэтому место рыбалки придется регулярно менять. Также в разных водоемах плотва нерестится в немного разное время.
Наиболее крупные экземпляры можно поймать как раз перед нерестом. Ловить стоит на червей и мотыля.
Где найти плотву?
Если рыба ищет место для нереста и постоянно перемещается в поисках укромного места, значит надо занимать «проходные» места, а именно выходы из заливов. Также плотва любит глубокие заводи и берега с затопленной растительностью. Искать «сорожку» нужно на глубине не менее двух метров, так как она любит более спокойные места. Когда наступают более теплые весенние дни и вода прогревается, плотва стягивается к мелководью, запрудам, травянистым берегам и прогреты заливам. Там рыба греется и ищет еду. С такой добычей необходимо постоянно экспериментировать и менять места. Если на дне нет клева, значит рыба наверняка где-то ближе к поверхности. В таком случае отправляйтесь искать другое место.
Наживка для ловли плотвы
Возьмите с собой несколько видов наживок. Плотва хорошо клюет на мотыля, но не откажется и от опарышей и червей. Попробуйте разные виды наживки, чтобы подобрать наиболее эффективную в конкретном случае.
Прикармливая место, добавьте в прикормку немного наживки, чтобы рыба понимала, что здесь есть чем поживиться. Это привлечет плотву и немного усыпит ее бдительность. Приманка должна быть на основе феромонов, что повысит шанс улова.
Снасти
Поплавочной удочки весной вполне хватит. Для плотвы хватит легкого донного удилища длинной до 6 метров. Для точного определения клева поплавок должен быть настроен очень точно.
Также ловить плотву можно с помощью фидеров. Забрасывать снасть далеко не надо, так как эта рыба довольно близко подходит к берегу. Для ловли в реках используют металлические сетчатые кормушки прямоугольной формы. В стоячей воде форма не имеет значения.
Статья подготовлена консультантами магазина Ribatsuga.com.ua.