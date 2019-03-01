Уборка офиса после ремонта

Обновлённое помещение готово приносить прибыль, сияет свежей отделкой, но не хватает последнего штриха. Нужен идеальный порядок! Но кто помоет пол и стены, начистит до блеска ручки?
Строители лишь уберут за собой мусор. Привлекать к глубокой уборке коллектив офиса тоже невыход. Да и насколько качественно они смогут это сделать?
Отскрести остатки цементного раствора, шпаклёвки, клея или краски быстро и качественно. Ведь при первой уборке после ремонта или строительства требуется отмыть каждый сантиметр помещения. Оттого насколько всё тщательно будет сделано зависит безопасность эксплуатации офиса.
Службы клининга
Остаётся единственный способ подготовить объект к работе – заказать услугу у специализированной организации, когторые оказывают услугу - профессиональная уборка после ремонта. Благо, что такие компании существуют, но по каким критериям выбрать ответственного исполнителя?
Самый простой способ, воспользоваться подобным опытом старых знакомых. Метод самостоятельного интернет-поиска займёт больше времени. Изучение сети на предмет предлагаемых услуг, отзывов клиентов и прочей информации в этом направлении.
Подходящая компания обязательно найдётся, предложения хватает в этом сегменте рынка. Профессиональная уборка помещений – востребованный бизнес.
В чём преимущество специализированной компании?
Практически все организации работают добросовестно, безукоризненно соблюдают договорные обязательства. Претензии ликвидируются моментально, всё же имидж имеет значение.
Что получает заказчик в результате обращения за помощью? Настоящие профессионалы трудятся быстро, чётко, не задавая лишних вопросов.
• Скорость уборки, слаженность действий и отработанный до мелочей алгоритм работы создаёт впечатление, что пространство мгновенного освобождается от мусора.
• Отсутствие лишней суеты, каждый сотрудник знает своё дело. Какую операцию выполнять и какое средство использовать для очистки определённой поверхности.
• Профессионалы легко ориентируются в море химии. Что для человека со стороны и без опыта практически нереальная задача. Непросто выбрать хотя бы безопасное средство, не говоря уж об эффективности той или иной марки.
• Уважающая себя фирма имеет в арсенале инструмент, спец. технику для уборки. Мощные пылесосы и моечные машины для доведения пола до состояния безупречной чистоты. Всевозможные средства индивидуальной защиты работников, необходимый запас расходных материалов.
• Заказчику нужно лишь точно поставить задачу, предоставить объём работы, определить степень очистки и сроки, показать источник воды. Всё остальное специалисты выполняют своими силами. Если только не возникнут какие-нибудь сторонние вопросы. Например, что делать с остатками мебели или с забытой кем-то вещью.
Проблема наведения идеального порядка теряет актуальность с минимальными затратами и с поразительной скоростью!
Алгоритм прост – постановка цели – достижение – оценка результата – оплата по договорённости.