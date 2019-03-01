Рівне:

Пивовари Рівненщини сплатили до бюджету понад 100 тисяч гривень

Рівненська область 19-бер, 2019, 11:269 prov 0
ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що на території області зареєстровано 10 суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво пива в міні-пивоварнях.
Протягом звітного періоду даними суб’єктами господарювання збільшено виробництво та, реалізацію пива. Відповідно задекларовано та сплачено до державного бюджету акцизного податку з реалізації виробленого пива протягом січня – лютого 2019 року на загальну суму 102,9 тис. грн., що перевищує надходження аналогічного періоду минулого року.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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