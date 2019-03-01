Пивовари Рівненщини сплатили до бюджету понад 100 тисяч гривень

Рівненська область 19-бер, 2019, 11:269 prov 0

ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що на території області зареєстровано 10 суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво пива в міні-пивоварнях.

Протягом звітного періоду даними суб’єктами господарювання збільшено виробництво та, реалізацію пива. Відповідно задекларовано та сплачено до державного бюджету акцизного податку з реалізації виробленого пива протягом січня – лютого 2019 року на загальну суму 102,9 тис. грн., що перевищує надходження аналогічного періоду минулого року.

ГУ ДФС у Рівненській області.