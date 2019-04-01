Рівне:

Современные вина в национальной кухне

Тематична 05-кві, 2019, 16:219 prov 45
В настоящее время не только национальная кулинария Австралии поражает воображение своим разнообразием, но и вина местного производства постепенно завоёвывают мир.
Они по свои вкусовым ощущениям и качествам ни в чём не уступают ни знаменитым французским, ни испанским винам.
Некоторые из них уже занимают лидирующие позиции на мировом рынке.
Красные сухие вина, например - визитная карточка Италии. Очень богатый выбор их на странице. А красное сладкое вино не оставит равнодушным никого!
В Австралии, начиная с 2015 - го года, проходят винные национальные фестивали, очень похожие на Итальянские и Испанские. Самый известный из них – Мельбурнский Фестиваль Вина с Кулинарией («Melbourne Food and Wine Festival»). Именно здесь любой житель Австралии и гость-турист со всего мира сможет продегустировать любое приглянувшееся ему вино. Здесь лучшие и самые талантливые шеф-повара этой уникальной страны предложат правильные закуски к выбранным винам из своих кулинарных шедевров.
Знатоки вин и профессионалы-сомелье утверждают, что по своим вкусовым достоинствам и технологии изготовления современные австралийские вина ничем не хуже французских «Шардоне», «Шираз», «Каберне». И это не удивительно. Австралийские виноградари-виноделы когда-то учились и жили во Франции. Потом перебрались в Австралию, прихватив с собой черенки знаменитых сортов винограда, давших названия винам, приведённым выше в этой статье, а ещё – «Мускат» и «Совиньон». Сегодня уже их потомки бережно сохраняют рецепты производства этих вкусных и хорошо всем знакомых вин, придумывая новые и предлагая попробовать их по всему миру.
Сегодня та винодельческая энергия и азарт, что идёт из Австралии, не может оставить равнодушным ни одного ценителя настоящего вкусного вина. Так утверждают винные критики и специалисты, многовековых традиций изготовления вин по всему миру.
Австралия производит весь спектр основных типов вин. Среди них:
- сухие фруктово-ягодные и виноградные красного/белого/розового сорта, где невероятно вкусный «Рислинг»;
- десертные белые/розовые «Мускат» и «Токай»;
- игристые шампанские из душистого белого/чёрного/красного/розового винограда, изготовленные на основе классической технологии Италии/Франции;
- креплёные вина, среди которых особенно интересный вкус у «Каберне совиньон».
Здесь разработана государственная винодельческая программа, целью которой является сделать Австралию к 2025-му году первой по производству вина, его экспорту и количеству побед на поприще мировой винной индустрии.
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