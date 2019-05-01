Как выбрать букет на подарок женщине молодого и почтенного возраста – учительнице!

Как ни странно, но настоящее это смесь прошлого и Наука не стоит на месте, и скоро человечество сможет высадиться на марс, а вопросы с букетом для женщин как-то до сих пор подбираются с оглядкой на возраст. Собственно, этикет как бы разделяет то, какие нужно дарить цветы для девушек молодых, стройных и горячих, а какие для женщин почтенного возраста. В этой статье мы поговорим о том, как выбрать букеты из цветов на подарок учительнице, уважаемому человеку.
Кем и зачем был придуман цветочный этикет
Первый цветочный этикет был обнаружен в Европе в XVII–XIX веке, когда женщины имели в то время незавидное место. Репутация верной жены и целомудренной невесты в то время выглядело достаточно солидным денежным эквивалентом. К выбору букета мужчины того времени подходили с особой осторожностью.
Букеты для молодых девушек: восхищение простотой
В те времена кавалеры были достаточно умными и изобретательными. Не зря они могли удивлять девушек хоть каждый день. Цветы светлых оттенков были основными в композициях, связанных с цветами:
- белые;
- кремовые;
- нежно-розовые;
- голубые;
- лиловые;
- бледно-желтые.
Такая небольшая палитра цветов, носила характер душевной и естественной чистоты. Также такая палитра цветов определяла в девушке базовый набор великих характеристик завидной невесты из великой и порядочной во всех смыслах семьи.
Ярко-красные, пестрые и бордовые цветы на длинных стебельках выдавались как в намеке на интимную связь и компрометировали девушек на выданье. Но в знак желания познакомится поближе, и дать дань уважения, можно было подарить одну алую розу.
Букет для женщины более 50 лет не стоит делать слишком пышным. Вместо объемных раскрывшихся цветов они использовали бутоны, а также веточки цветущих кустарников и кустарничков. Такие цветы означали женственность и то, что человек хочет узнать о своей женщины куда больше. Растения собирали в небольшие аккуратные букеты; для диких цветов допускалась свободная компоновка с налетом небрежности.
Слишком дорогие цвета в то время не приветствовались, потому что считалось, что такой букет обязывает свою девушку к достаточно многому. Роскошные цветы использовались при сватовстве, а также помолвках.
При аранжировке для букетов для зрелых женщин, различные флористы прошлого века всё время стремились к гармонии. Для тождественных моментов используется сочетание желтых, оранжевых и белых цветов для создания интересной композиции.
В монобукетах имеет смысл брать цветы таких оттенков, как: розовые, желтые, пастельные, синие. Также допускаются пастельно-пестрые расцветки. Если женщина деловая, то тогда нужно использовать композиции, которые бы имели лаконичный и строгий дизайн. Единственное украшение, которое бы могло там быть это обычный бант.
Основа букетов для женщин почтенного возраста - это культурные цветы, которые имеют цветки небольших размеров, в таких букетах могут быть розы, герберы. Также иногда разрешается использовать мужские цветы. Не используйте цветы кустового типа, так как такие цветы допускают романтические нотки.