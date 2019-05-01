Потреба в нових гербіцидах

Розрахунки, засновані на даних про витрачання гербіцидів і механізмі їх дії на рослини, призводять до висновку, що теоретично можливі гербіциди, ефективні при внесенні їх в кількості декількох міліграмів на 1 га, т. Е. В 1000 разів меншій, ніж при внесенні кращих сучасних гербіцидів, що випускаються в промисловому масштабі.
Нові, більш ефективні гербіциди неминуче матимуть складнішу хімічну структуру і відповідно будуть коштувати дорожче. Питання полягає в тому, як створити ефективні і селективні гербіциди, виробництво яких було б рентабельно. Можливості сучасної біотехнології дозволяють сподіватися на вирішення цієї проблеми. Біалафос, може розглядатися як перший представник гербіцидів нового типу. Купити гербіциди можна на сайті. Тут ви знайдете і детальний опис їх застосування.
Ефективність застосування гербіцидів може бути збільшена, як вважають вчені, шляхом створення сортів культурних рослин, які на відміну від бур'янів могли б включати гербіциди в обмін речовин. Оцінити вартість розробки нового гербицидного препарату досить важко, так як відповідні дані не публікуються.
Є лише грубі оцінки витрат на розробку пестицидів, і немає підстав вважати, що дані для гербіцидів будуть значно відрізнятися від даних для фунгіцидів і інсектицидів. Показано, що від моменту створення до моменту великомасштабного виробництва і продажу того чи іншого пестициду проходить 7-9 років. Витрати на дослідження і на розробку становлять близько 20 млн дол.
У цю оцінку не входять витрати на з'єднання, що не знайшли застосування, а також капіталовкладення у виробничу установку. За іншими даними, на дослідження і розробку нових пестицидів за період з 1972 по 1981 р було витрачено 5385 млн дол. За цей час було розроблено, впроваджено в практику і надійшло на ринок 80 нових пестицидів, т. Е. На кожне з цих сполук було витрачено 67 млн дол. Між цими двома цифрами виходить різниця в 47 млн. дол., яка пов'язана з тим, що в першому розрахунку не враховані продукти, які знайшли застосування в практиці, і з тим, що цифра 67 млн. дол. включає витрати на дослідження і розробку, вироблені останнім часом і не привед шие ще до отримання комерційних промислових продуктів. Отже, в середньому в даний час повні витрати на дослідження і розробку становлять близько 6 млн. Дол, на кожен продукт, який «досягає» ринку.
Як випливає з цієї оцінки, пестициди обходяться недешево. Незважаючи на відносно високу вартість гербіцидів, на думку більшості експертів, для подальшого розвитку виробництва хімічних засобів захисту сільськогосподарських рослин в даний час немає ніяких принципових і технічних перешкод, хоча на цьому шляху є труднощі, пов'язані з санітарно-гігієнічними нормами, з питаннями охорони навколишнього середовища.