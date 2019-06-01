Выбор клининговой компании для уборки квартиры

В настоящее время клининговые компании представлены на рынке в большом разнообразии. Потребителям сферы услуг, бывает трудно выбрать наиболее подходящую компанию. Здесь работают не только маленькие компании, но и гиганты сферы клининга. Среди всех этих фирм нужно выбрать самую лучшую, чтобы получить качественную уборку.
Не надо смотреть на рекламу
Предложения дешевой уборки могут привлечь клиентов. Только стоит ли ее заказывать? Ведь чем дешевле будут выполнены работы, тем хуже будет их качество. К тому же, неизвестно, какими людьми она будет выполняться. Может они даже русского языка не знают.
Генеральную уборку не могут делать за бесплатно. Ведь в процессе труда используются необходимые средства, материала и самое главное труд и время. К тому же за низкие цены могут убираться только незарегистрированные фирмы.
Присмотритесь на сайт
Даже если компания обладает сайтом, это еще ничего не значит. Нужно его сначала проверить (проанализировать доменное имя, посмотреть, когда сайт был зарегистрирован), а потом уже делать выводы.
Одностраничные сайты делают для реклам. Возможно эта компания еще очень не опытная.
На сайте может быть написано, что сотрудники компании уже убрали огромное количество объектов. Не надо сразу верить таким уловкам.
Можно ли судить по отзывам
Даже если отзыв был опубликован с фотографией, не надо ему верить. Возможно, компания специально пользуется этим маркетинговым ходом, чтобы повысить количество клиентов. Никто не будет на фотографиях отзывов выкладывать себя.
Каждый написанный положительный отзыв, возможно, написан по заказу. Тем более если их очень много. Нужно написать на стиль написания отзывов. Если он везде одинаковый, то значит, их писал один человек.
Делаем первый звонок
Созвонившись с менеджером компании, нужно послушать, какие звучат посторонние звуки. Если это большая компания, то должно быть слышно, как работает офис, разговаривают операторы, занимающиеся приемом заказов. Речь оператора должна быть вежливой и неторопливой. При таких обстоятельствах сразу видно, что здесь работают специалисты и можно выбрать клининговую компанию для уборки.
Второй случай. В трубке слышно как плачет ребенок, лает собака, течет вода и звенит посуда в раковине. Здесь сразу понятно, что работает обычный человек, непрофессионал.
Как выглядят специалисты по клинингу
Приехавшие в дом клинеры, должны иметь опрятный внешний вид с одинаковой спецодеждой, на которой должен быть нанесен логотип фирмы.
Оборудование клининговой компании также должно иметь чистый вид и полную исправность. Это относится и к губкам, салфеткам и микрофибрам.
Профессиональные клинеры работают четко и отлажено и знают, из каких этапов состоит уборка.
Движения неопытного сотрудника неловкие. Когда уборка будет закончена, нужно ее принять. Сначала необходимо проверить каждое труднодоступное место и все спрятанные уголки помещения.
Почему лучше обратиться в клининговую компанию
Если удачно выбрать клининговую компанию, то можно не беспокоиться за свое имущество.
Клининговые центры постоянно обучают своих сотрудников. Во время работы, уборщики в фирменной спецодежде работают со всем необходимым оборудованием и средствами для мытья разных поверхностей.
Крупные компании предлагают услуги в широком ассортименте. Это поддерживающая, генеральная уборка, химчистка, мытье фасада. В последней процедуре принимают участие промышленные альпинисты. Также в компании можно заказать уборку двора, очистку черепицы и последующий вывоз мусора. Лучше заказывать все эти дела в одной организации. Не стоит из-за этого вызывать разные службы.