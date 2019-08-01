СБУ викрила посадовця Держпраці Житомирщини на вимаганні грошей з підприємців гірничодобувної галузі

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії системній корупції викрили на хабарях керівника одного з відділів Управління Держпраці у Житомирській області.Оперативники спецслужби задокументували запроваджену посадовцем схему вимагання грошей із підприємців гірничодобувної галузі. За дві тисячі доларів США зловмисник обіцяв представникам комерційних структур безперешкодне погодження та видачу дозвільної документації на проведення відповідних робіт. До протиправної діяльності фігурант провадження залучив свого знайомого як посередника.Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час отримання «авансу» у розмірі тисяча американських доларів за видачу комерсанту дозвільних документів на проведення гірничодобувних робіт. Також було затримано посередника.У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення посадовцю підозри у скоєнні злочину, відсторонення його від займаної посади та обрання міри запобіжного заходу.Тривають слідчі дії для встановлення інших фактів протиправної діяльності фігурантів провадження.Заходи із викриття зловмисників проводилися спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.Пресцентр СБ України.