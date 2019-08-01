Применение металлической фибры и полипропиленовых волокон для армирования стяжки полов

Армирование металлической сеткой
Для армирования стяжки полов, как правило, применяют металлическую сетку, имеющую размер ячеек не превышающий полтора сантиметра, при толщине проволоки 4 мм. Для закрепления сетки на бетонную основу пола предварительно устанавливают монтажные подставки. В случае же если вместо бетонной основы используется основание сыпучего типа в этом случае требуется, еще одна дополнительная сетка, которую вкладывают во внутреннюю часть керамзитовой подушки. Использование двойной металлической сетки во много раз улучшает как устойчивость так и твердость пола.
Металлическую сетку для армирования стяжки применяют в тех помещениях, где полы испытывают значительные нагрузки. Причиной этому может быть большое нагромождение мебели, различного промышленного оборудования и т. д. В гаражах и хозяйственных строениях армирование полов обязательно. Способ армирования стяжки полов с использованием металлической сетки не является технологически сложной задачей. Основное что нужно для качественного армирования это создать абсолютно ровную поверхность пола. Также рекомендуется уже после полного просыхания армированной стяжки покрыть ее слоем специальной само выравнивающей смесью.
Армирование металлической фиброй и полипропиленовым волокном
В последнее время в строительно-ремонтных работах на замену широко известным и наиболее часто используемым строительным материалам приходят различные современные материалы, которые в большинстве случаев даже превосходят по своим характеристикам стандартные материалы. Пример этому такие материалы как металлическая фибра волокно, которые при армировании стяжки полов вполне могут заменить металлическую сетку. К тому же преимущество использования этих материалов основывается не только в более доступной цене, но еще и на более лучшем результате, которого они позволяют добиться.
Большинство строительных организаций оценили преимущества этих материалов и во многих видах работ применяют только их. Добавление в стяжку пола волокна или фибры повышает прочность пола и делает его намного более устойчивым к различным деформациям и трещинам. Данные вещества производят значительные изменения в структуре бетона и улучшают большинство его характеристик. Полы, в которых используются полипропиленовые волокна и металлическая фибра используют как в производственных и складских помещениях, так и в зданиях общественного типа. Точная толщина основания и нужное количество фибры и волокон определяются специалистами для каждого конкретного объекта.
Хотя металлическая сетка все еще применяется для армирования но все же фибра, и полипропиленовые волокна постепенно вытесняют ее с рынка строительных материалов. К преимуществам описываемых материалов относится еще и тот факт, что их применение позволяет делать стяжку пола намного более утонченным слоем и сэкономить значительное количество бетона, а также потратить на работу гораздо меньше времени, чем на стяжку с применением металлической сетки. Кроме того, что волокно и фибра дешевы и просты в своем использовании они очень стойкие к различным температурным перепадам и повышенной влажности. К тому же они совершенно исключают появление в бетоне различных типов деформаций.
Довольно часто используются в стяжке полов и комбинированное армирование, при котором одновременно применяют металлическую фибру и металлический каркас. Но для того, что бы подобрать тот или иной вариант армирования нужно обязательно знать не только тип помещения, в котором будет производиться стяжка пола, но и возможную нагрузку которую будет испытывать уже готовый пол.