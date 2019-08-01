Що потрібно знати про обмін валюти?

Як бути, якщо потрібно буде зайнятися купівлею або продажем валюти? Зробити це через обмінник? Але і тут можуть чекати підводні камені: вас і тут можуть обдурити.
Способи обману
Якщо брати літературних героїв, то Остапу Бендеру було відомо аж чотириста варіантів, як відняти гроші у людей.
Сьогодні шахраї користуються ще більшим числом способів.
Привертають вигідністю курсу, але тільки за суми, що перевищують 1000 або 10000 доларів. Або вказують курс, не враховуючи комісійні. Про все стає відомо тільки тоді, коли ви отримали гроші на руки. Назад їх, згідно з правилами, вже ніхто не прийме. Деякі потерпілі навіть вказують адреси обмінників, щоб інші люди не постраждали, як і вони. Щоб не потрапити у таку халепу користуйтесь інформацією з надійного джерела про вигідний курс валют: https://obmen.lviv.ua.
Бувають випадки, коли потрібної суми для обміну немає, а грошики вже в лотку. Ви їх забираєте, а потім виявляється, що частина грошей зникла. І знову потерпілі називають місце, де з ними обійшлися подібним чином. Будьте в будь-якому випадку пильними, перераховуйте, не відходячи від лотка, свої грошики. Не звертайте уваги на бурчання і невдоволення черзі, інакше залишитеся у програші.
Не соромтеся при отриманні грошей обшарювати весь лоток. Іноді кладуть одну частину грошей ближче до касира, а іншу - до споживача. Хоча перераховують гроші за склом, все начебто сходиться. Ніколи ні за чим не відвертайтеся, інакше залишитеся з носом.
Наступний спосіб шахрайства полягає в тому, що касир може нав'язати вам фальшиві гроші, звинувативши вас, що купюра принесена вами. Повертаючи одну купюру, просять її замінити. Так сталося з одним із споживачів. Дівчина дуже поспішала, поміняла купюру, а потім виявилося, що повернута купюра фальшива. Повернулася, але касирка викликала поліцію: свій дах!
Не полінуйтеся все прораховувати, перепитувати по кілька разів, щоб була можливість, не поспішаючи, вирахувати, чи є вигода.
Якщо ж ви поклали гроші в обмінний лоток, але потрібної суми не виявилося, не поспішайте брати гроші в руки, телефонуйте в поліцію. Увага: ні в якому разі не давайте засунути лоток.
Якщо гроші вам подали, краще сфотографувати лоток після того, як ви його обстежили.
Перевіряємо гроші, перераховуємо, якщо бракує, знову запрошуємо поліцію. Всі докази у вас сфотографовані.
Обміном грошей краще займатися в банках, хоча там курс запропонують трохи нижче.