Допомога дітям з уроками

Оформлення стендів для школи https://stendzp.com/uk/school/ – важливий і відповідальний процес, повинен відповідати кільком вимогам, відповідно до реформи школи. Наочні посібники ефективно допомагатимуть поводити уроки і не тільки.
В першу чергу батькам слід роз'яснити дитині, що виконувати домашні шкільні завдання це його обов'язок. Зробити це можна пояснивши, що у всіх є обов'язки, наприклад, що батьки зобов'язані піклуватися про дітей, мама і тато зобов'язані виконувати роботу по дому, лікар зобов'язаний надавати медичну допомогу, поліцейський охороняти громадський порядок і т.д. Звичайно, навіть після серйозної розмови не варто сподіватися, що дитина полюбить уроки, але, по крайней мере, не буде думати, що це батьківська примха. Розмова може зовсім не подіяти, при цьому не варто опускати руки.
Не потрібно показувати дитині роздратованість і підвищувати голос, якщо він не справляється з будь-якої завданням, або просто не хоче її виконувати. Крики і нерви не допоможуть дитині впоратися, а тільки виб'ють його з колії.
Необхідно чітко визначити час для виконання уроків, при цьому враховуючи особливості дитини (посидючість, інтерес до завдання, необхідність перерв). Одна з основних завдань - правильно організувати робоче місце, де дитина буде постійно займатися уроками, це повинен бути саме його робочий куточок, з правильним освітленням і необхідним простором. Разом з дитиною можна зробити стенди і плакати з основними правилами по шкільним предметам.
Важливо цікавитися успіхами дитини в школі, не тільки з його слів, але і підтримувати контакт з учителем.
Кожній дитині потрібен контроль і мотивація. Для деяких дітей досить настанов, зрідка допомоги і контролю, а деяким необхідний тотальний контроль і суттєва допомога. Для дітей дуже важлива підтримка батьків, і її потрібно проявляти. Святкування навіть невеликих досягнень дітей, походами в кіно, в парк, спільним поїданням солодощів, є відмінним заохоченням для успіхів. Обов'язково і співчуття невдачам.
Якщо дитина просить допомоги, ніколи не можна відмовляти йому, проте це не значить виконати завдання за нього або дати відразу правильну відповідь, слід пояснити те, що не виходить або те, що дитина не розуміє.
Можливо, дитина ніколи не полюбить вчити уроки, але за допомогою отриманих рад, можна трохи полегшити цей процес і для батьків і для дитини.