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Каркасные системы. Что важнее: скорость или качество?

Тематична 22-сер, 2019, 10:489 prov 212
Впервые каркасные системы стали использоваться в Канаде и США, Но прообразом для них стали фахверковые дома Европы 17го века. Особенную популярность такие системы приобрели в Новом свете, когда переселенцы постоянно, двигаясь с востока на запад, нуждались в быстром возведении и, при необходимости, сборе довольно качественных жилых зданий. Такая технология значительно экономила время постройки, а так же количество строительных материалов. В дальнейшем распространение СИП (структурная изоляционная панель), произошло во время массовых эмиграций в США из Европы (1я и 2я мировые войны). Тогда правительству нужно было обеспечить переселенцев недорогим и более менее качественным жильём. Постройка частных домов по каркасной технологии полностью удовлетворяло требованиям, которые предъявлялись к массовому строительству. Сооружения этого типа могли строиться в любое время года, строительство осуществлялось в кратчайшие сроки, а конвейерное производство деталей для каркасных панелей, позволило ещё больше снизить цену на жильё. Таким образом, в страну привлекались новые налогоплательщики среднего класса, с радостью селившиеся в пригородах, рядом с большими городами.
В нынешнее время технологии каркасного строительства частично изменили принцип сооружения таких домов. Раньше при обшивке каркаса применялись древесно-стружечные плиты. Теперь их заменили на ОСБ (ориентировано стружечные плиты). В этих плитах для утепления использовали не только базальтовую и минеральную вату, но и пенополистерол. Стены покрываются ветрозащитными мембранами, которые предохраняют дом от влаги и ветровой нагрузки, в то же время, обеспечивая внутреннюю вентиляцию. Эта технология предохраняет внутренние детали от гниения. Каркасные дома весят намного меньше своих собратьев, возведённых по другим технологиям. Вследствие этого, стало возможным применение ленточного и столбчатого фундамента. СИП не дают усадку, поэтому внутреннюю и внешнюю отделку здания можно производить сразу по возведённым стенам. Это даёт возможность уменьшить сроки сдачи в разы. Например, коттедж на 150 – 200 кв.м. можно возвести за 3-4 месяца, для этого потребуется бригада из 4х человек. В Киеве, например, хорошо отзываются о домостроительном комбинате `БАУЕН ХАУС` https://bauenhaus.ua, который занимается производством стройматериалов и строительством.
Не маловажным положительным эффектом является мобильность строения. Это означает, что при необходимости здание можно перевезти в другое место. Система каркасного строительства, по своей сути является конструктором, поэтому по желанию конфигурацию и расположение внутренних перегородок можно изменить в любое время в кратчайшие сроки, не задействовав при этом спец.технику и дополнительные материалы. Каркасный дом отлично держит тепло, поэтому его строительство широко применимо в суровых климатах Канады и России (всё зависит от внутреннего утеплителя).
Помимо многочисленных и впечатляющих достоинств системы каркасного строительства, у этого метода есть и немало недостатков:
- Малоэтажность.
- Небольшая прочность.
- Огнеупорность. Современные противопожарные системы немного сглаживают этот критерий.
- Низкая шумоизоляция.
- Недолговечность. Дом из каркасных панелей, в отличие от кирпичного, простоит не более 100-150 лет, если не совершать капитального ремонта. Где в процессе ремонта придётся снимать обшивку и менять утеплитель и некоторые внутренние детали. Так же полые стены являются отличным убежищем для различных вредителей, например крыс и мышей, которые со временем нарушают целостность конструкции, что в свою очередь, приводит к потере прочности здания.
Рассмотрев все плюсы и минусы сооружения домов из каркасных панелей, можно увидеть, что достоинств у этой системы намного больше, чем недостатков. Однако не стоит пренебрегать и последними. В случае, когда государство выступает в роли застройщика, в надежде привлечь на свою территорию дополнительный человеческий ресурс, коим является в большинстве своём средний рабочий касс, эта технология не знает себе равных. Причиной тому – кратчайшие сроки возведения и минимальные цены на жильё. Но, когда речь заходит о долговечном и качественном строительстве, каркасные системы уступают старым методам возведения стен.
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