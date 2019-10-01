Что требуется учесть при выборе электрооборудования

Сегодня на рынке электротехники представлен широкий спектр электрических приборов. Любые электротехнические работы связаны с покупкой комплектующих, чаще это бывают:
• Провода;
• Светильники;
• Выключатели;
• Розетки.
Но не все они, увы, отличаются высоким качеством. Для выбора высококлассного оборудования, необходимо учесть некоторые нюансы:
• Покупая розетки, следует осмотреть конструкцию. Сталь может окисляться и разрушить контакт. Лучше сделать выбор в пользу меди и латуньи.
• Выключатель стоит выбрать тот, который изготавливается из специального пластика. Покупать керамические изделия не имеет смысла. Потребляемая мощность у выключателей небольшая.
• Выбирая провода, лучше отдать предпочтение медным. Они могут проводить ток большей мощностью не нанося вред окружающим.
Прежде чем совершить покупку, нужно внимательно изучить элементы и материал. Важно чтобы пластиковый корпус был прочным и не имел трещин и царапин. Металлические элементы должны быть надёжно закреплены.
Основные характеристики
К ним относят:
• Номинальный ток;
• Номинальное напряжение;
• Уровень защиты.
Номинальный ток – это показатель устройства, которое способно пропускать электроток в определённый промежуток времени.
Номинальное напряжение – это показатель, обеспечивающий нормальную работу электроприбора. В домашних условиях розетки и выключатели устанавливаются с напряжением в 220 вольт.
Уровень защиты – это показатель фактора защиты устройства от проникновения инородных тел и других внешних влияний (твёрдые предметы, пыль, грязь, влага). Он обозначается в виде IP и цифр. Эти значения указывают на высоту защиты. Чем выше обозначение, тем больше устойчивость.
Чтобы выбрать электрооборудование, важно понять принципы действия самих приборов.
Для того, чтобы выяснить наивысшую мощность потребления устройства, которое подключается через розетку, надо умножить номинальное значение на номинальный ток. В розетках старого типа данные могут отличаться. Нужно быть аккуратным в подключении электроприборов с высокой мощностью и следить за её соответствием с розеткой. Если их уровень различается, то это может привести к короткому замыканию.
Для установления электророзеток в разных комнатах, следует учесть и степень защиты. Если их устанавливают в ванной комнате, тогда нужно выбирать защиту с наивысшей степенью защищающую от воздействия влаги. Также следует выбрать максимальный уровень защиты, если в доме есть маленькие дети.
Знание того, как работает тот или иной электроприбор, облегчает задачу при поиске к нему оборудования. Заменить само устройство не представляет трудностей, если понять принцип его работы. Если вдруг возникла неисправность в электропроводке, требуется обладать определёнными знаниями, чтобы её поменять. Кроме тех случаев, когда человек совсем не имеет отношение к электротехнике. Тут лучше связаться со специалистом.
Требования к электрооборудованию
Чтобы обезопаситься от прямого воздействия тока, приборы тщательно изолируют кожухами и щитами, либо располагают в недоступном месте. При эксплуатации электрооборудования, изоляция, прежде всего, должна соответствовать предъявляемым требованиям. Также гарантировать безопасную работу устройства.
Если наружная электропроводка расположена на открытом воздухе, она должна располагаться в недоступном от соприкосновений с людьми месте.
В качестве изоляции используются органические материалы (керамика, смола, резина, картон, минеральные масла и прочее). Материал подбирается индивидуально с учётом местонахождения электроприбора, удобства применения и стоимости.
Со временем, изоляция может иметь свойство изнашиваться. Поэтому её важно подвергать проверке. В ряде обнаружения дефектов, обязательно заменить устройство.