Выбираем подержанный ноутбук - нужен новый аккумулятор

Когда пользователю требуется производительная компьютерная техника небольших размеров, то лучше сразу выбирать ноутбук. Но новые ноутбуки в наше время не всегда отвечают высокими требованиями по части надежности. Порой в сервисных мастерских они хранятся штабелями! В данном случае выгодно приобрести подержанный ноутбук, который успел проработать годы и доказать свою надежность.
Если аккумулятор ноутбука уже успел сесть, то это также не будет считаться серьезным недостатком. Ведь даже севший аккумулятор позволяет данной технике работать 5 минут при выключенном освещении.
Но если потребуется работа в автономном режиме, то вполне можно купить новый аккумулятор https://hp-battery.com.ua/accumulators/probook/4540s всего за 600-100 грн, который гарантирует работу ноутбуку в течение 2-3 часов. Или отдать старый аккумулятор на реставрацию по минимально возможной стоимости.
Первым делом нужно акцентировать внимание на экране. Если на нем имеются битые пиксели строго по центру, то будет крайне некомфортно смотреть видео, но если поврежденные пиксели будут находиться сбоку, то от продавца можно потребовать существенную скидку.
То же самое можно сказать про клавиатуру. Если на ней не хватает каких-то клавиш и пользователь не работает профессиональным копирайтером, то можно придраться к данному недостатку и попросить скидку, аргументируя, что новые клавиатуры для данной линейки стоят ощутимо дорого. В реальности, редко какие пользователи используют всю клавиатуру.
Наличие неработающего оптического привода не считается серьезным недостатком, поскольку все фильмы можно смотреть в режиме онлайн и или с SD-карты. Установить новую операционную систему можно и с «флешки». Для этого имеются готовые программы, которые устанавливают ОС в автоматическом режиме с USB-порта. Главное здесь внимательность, поскольку часто в таких программах имеются демо-версии Windows, после чего потребуется активация продукта.
Если аккумулятор ноутбука уже успел сесть, то это также не будет считаться серьезным недостатком. Ведь даже севший аккумулятор позволяет данной технике работать 5 минут при выключенном освещении.
Но если потребуется работа в автономном режиме, то вполне можно купить новый аккумулятор всего за $30, который гарантирует работу ноутбуку в течение 2-3 часов. Или отдать старый аккумулятор на реставрацию по минимально возможной стоимости.