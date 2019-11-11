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Уход за щенками

Загальна 17-лис, 2019, 16:099 prov 357
Нам всегда говорят: мы в ответе за тех, кого приручили. И это неспроста, ведь питомец – это большая ответственность, сравнимая с воспитанием ребёнка, особенно если вопрос касается еще маленького животного. Собаки – одни из самых популярных домашних питомцев, но, несмотря на свою распространенность, воспитание щенка – далеко не легкое дело. Как же нужно обращаться с новым, еще не окрепшим, другом?
1) Думайте не о себе, а о своем новом друге. Не стоит заводить животное ради развлечения или собственного удовольствия. Беря собаку в дом, учтите все особенности породы, оцените условия климата, в которых она будет жить. Обратите внимание также на то, сможете ли вы дать все, то необходимое, что требуется каждому щкнку: в первую очередь нужен корм для щенков, покупка специальных игрушек, частые прогулки, размеры животного по отношению к месту проживания.
2) Если решение принято, обеспечьте вашему питомцу безопасность в доме. Уберите все хрупкие, острые предметы, а также различные химические вещества, используемые в быту, спрячьте провода, прикройте окна. Помните: собаки – любознательные существа, именно поэтому лучше заранее предостеречь возможные проблемы.
3) В доме должен существовать отведенный для питомца уголок. Там можно разместить лежанку, игрушки. Помещение, в котором собака будет проводить большую часть времени, то есть отдыхать, должно быть теплым. Желательно наличие гладких полов без ковров – так будет проще мыть полы.
4) У собаки должна быть отдельная миска для еды и воды. В случае если в квартире живет несколько питомцев, сделайте так, чтобы у каждого из них был отдельный уголок с едой, чтобы избежать возможных конфликтов. Посуда должна состоять из небьющихся и легко очищающихся материалов, к ним относят металлические миски.
5) При выборе игрушек для маленького питомца обратитесь в специальные зоомагазины, где вам помогут определиться с видом и материалом. Игрушка для питомца не должна содержать легкопроглатываемых деталей, ткань изделия – исключительно натуральная, так как щенки наиболее подвержены аллергии, материал прочный.
6) Помимо обычной еды, в тех же зоомагазинах приобретите лакомства для малыша. Это актуально для тех хозяев, которые с раннего возраста хотят научить щенка тем или иным командам.
Не забывайте самого главного: собаке требуется большое количество внимания и заботы. Если вы не готовы уделять его питомцу, то подумайте о том, стоит ли заводить питомцев вообще. В конечном итоге, вы можете остановиться на более неприхотливом варианте (рыбки, черепаха, улитки и т.д.).
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