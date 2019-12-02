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Розпочато процедуру реорганізації Рівненської митниці ДФС

Рівненська область 03-гру, 2019, 11:539 prov 77
Відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року №1074 (зі змінами), а також доручень,визначених розпорядчими документами ДФС, з 29 листопада 2019 року розпочато процедуру припинення Рівненської митниці ДФС шляхом реорганізації, правонаступником прав та обов'язків якої є новостворена Поліська митниця Держмитслужби.
Додатково інформуємо,що прийняття претензій, проведення розрахунків з кредиторами та задоволення їх вимог відповідно до законодавства, приймаються Рівненською митницею ДФС протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення, а саме з 29.11.2019.
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