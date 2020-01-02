Поговорим о мотоциклах

Любители гонок не могут представить свою жизнь без двухколесного друга. На дворе 21 век и китайская мототехника предоставляет огромный выбор транспорта на различные цели. Байки делаться на типы и подтипы. Все зависит от предназначения и желаний покупателя. Есть большое количество мотоциклов, однако, сегодня поговорим о двух самых популярных видах.
Мотоциклы бывают двойного предназначения
Байки, которые предназначены для поездки на пересеченной местности, называются эндуро. Такой байк имеет свои преимущества: небольшой вес, ходы подвесок достаточно большие, минимальное количество облицовки и пригодность к ремонту.
Мотосалоны в Киеве представляют внедорожный мотоцикл для туризма, его еще называют тур-эндуро. Такие мотоциклы считаются более комфортными для поездки по улицам города и шоссе. Водитель имеет возможность спокойно съехать с дороги и не бояться колдобин, высоких бордюров и других неприятных сюрпризов.
Мотарды или скарверы считаются молодым классом транспорта. Это байки эндуро, который оснащены резиной для шоссе, мощнейшими тормозами и подвесками, которые настроены на поездку по асфальту. Такой класс мототехники предназначен для езды по общим дорогам и для того, чтобы преодолевать более серьезные препятствия, например, городское бездорожье, лестницы, бордюры и прочее.
Максискутеры полноценный байк?
Это скутер, который имеет квадратуру, начиная от 125 кубических сантиметров, заканчивая 400 кубичными сантиметрами. Его можно считать полноценным байков, однако, с индивидуальным дизайном. Его создали для того, чтобы езда по городу была максимально удобной. Такому скутеру развили ветрозащиту, добавили комфортное сидение для двоих, экономичный и мощный мотор. Двигатель имеет выхлопную систему, который сблокирован с вариатором, где закрепили заднее колесо и тормозной механизм. Такая конструкция обладает невысокой проходимостью максискутера там, где нет асфальта.
Мототехника такого типа, имеющая кубатуру 500-8000 кубических сантиметров отличается такими характеристиками: вариатор и двигатель сильно закрепили на реме, привод на заднем колесе осуществляется с помощью цепи, которая находится внутри маятника. С такой конструкцией можно понизить неподрессоренную массу и таким же образом поставить мотор, который намного мощнее и тяжелее.
Японская мототехника на рынке славится своими техническими характеристиками и интересным дизайном. К примеру, магазин Dvako Moto https://dvako.com.ua/ представляет большое количество различных квадроциклов, скутеров и мопедов на разный вкус и назначение. Каждый любитель скорости найдет именно ту технику, о которой мечтает.