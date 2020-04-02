Самая адекватная цена плитки для кухни в Краснодаре от шоу-рума “КерамТрейд”

Кухня - это важное и любимое многими место в квартире. К его обустройству следует подойти с любовью и знанием многих нюансов. Не стоит приоритетным делать цвет и дизайн облицовки - в этом случае очень важны эксплуатационные характеристики и технические качества материала.
Критерии выбора кухонной облицовки для разных поверхностей
В первую очередь стоит поинтересоваться размерами плитки, текстурой ее поверхности, параметрами износостойкости. Поверхность может быть:
рельефной;
глянцевой;
матовой.
Не менее важно узнать все о составе материала - он должен быть абсолютно безопасным. Также важен показатель влагостойкости - в кухне часто что-то варится и парится. Для стен стоит выбрать специальный облицовочный материал - он тоньше, часто имеет глянцевую поверхность, которая за счет бликов зрительно добавляет площадь пространству. Для пола плитка должна быть толще - ей предстоит выдерживать серьезные механические нагрузки в виде мебели, техники. И еще одно важное требование к напольному покрытию - оно не должно быть скользким и травмоопасным - ведь именно в этом месте на пол часто попадает вода и жир.
Следующий важный элемент в оформлении кухонного пространства - “фартук”. Он закрывает пространство между подвесными шкафчиками и рабочей поверхностью столешницы. Это место обычно загрязняется в процессе приготовления пищи. Довольно часто именно “фартук” становится акцентом во всем интерьере. Некоторые дизайнеры подбирают его в тон основному покрытию, другие - строят интерьер на контрасте.
В некоторых случаях керамической плиткой облицовывается и сама столешница. Этот материал намного выигрышней дерева и прочих полимеров, достойно выдерживает негативное воздействие.
Цена керамической плитки для кухни зависит от многих обстоятельств. В первую очередь, это производитель. Далее ценообразующим фактором >Цена керамической плитки для кухни зависит от многих обстоятельств. В первую очередь, это производитель. Далее ценообразующим фактором является серийность и свежесть коллекции, объем заказа.
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Источник статьи - https://krasnodar.ceramtrade.ru/