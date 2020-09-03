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Вперше за 6 років Рівненська область закупила автомобілі швидкої допомоги

Рівненська область 10-сен, 2020, 09:119 prov 442
Медичні працівники Рівненського центру екстреної медицини та медицини катастроф отримали 5 швидких та сучасне обладнання на понад 16 мільйонів гривень. Після чого обласне управління охорони здоров’я розподілить транспорт та обладнання між станціями екстренки області.

«5 швидких, 30 дефібриляторів-моніторів різної модифікації, 41 електрокардіограф. За останні 6 років області вдалося вперше самостійно закупити машини та медичне обладнання для екстренки. Це стало можливим завдяки правильно визначеному алгоритму руху пацієнтів, який в цілодобовому режимі коригується. В результаті - ми отримали фінансовий ресурс від НСЗУ. Кошти спрямували не лише на обов’язкову виплату надбавки для причетних медпрацівників, а й на придбання ліків та матеріально-технічну базу медзакладів», - розповів Віталій Коваль.
Нові автівки та медобладнання відповідають вітчизняним та європейським стандартам якості. Переконаний, що це суттєво допоможе нашим медикам у роботі з протидії COVID-19.
Прес служба РОДА.
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