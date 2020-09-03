Ветеринарная клиника: услуги рентгенского обследования

Основная задача ветеринарной клиники - это предоставление услуг комплексного ухода за животными, их лечение и диагностика. Лечить животное самостоятельно не рекомендуется, потому что хозяин может, сам того не подозревая, нанести вред своему питомцу. Только квалифицированный специалист сможет найти причины болезни животного и вылечить его.
Профессиональное обследование животного возможно только, если в клиники есть все необходимое медицинское оборудование для диагностики проблемы. Заболевшие питомцы принесут своим хозяевам много переживаний, поэтому, чтобы этого избежать нужно вовремя обращаться к квалифицированным специалистам.
Компания «БИОВЕТ» поставляет современное оборудование для ветеринарии и животноводства от надежных мировых производителей. Ветеринарное рентген оборудование в Биовет, в частности, пользуется особым спросом. Компания осуществляет поставки диагностического, лабораторного, хирургического оборудования и инструментария в ветеринарные клиники, лаборатории, сельскохозяйственные холдинги и фермерские хозяйства.
В ветеринарную клинику можно прийти самостоятельно, а также вызвать врача на дом. Важно помнят, что нужно выбирать хорошего специалиста, который специализируется на конкретных заболеваниях животных. Если правильно выбрать клинику и специалиста, то можно вовремя диагностировать болезнь, назначить лечение или профилактику.
Если частный врач-ветеринар настаивает на том, чтобы отвести питомца в ветеринарную клинику, то не стоит отказываться от этого предложения, потому что в клинике есть профессиональное оборудование, которое сможет продиагностировать. А в самой клинике будут предоставляться такие услуги, как: стоматология, терапия, травматология, ортопедия, вакцинация, хирургия, лабораторные исследования.
В случае получения травмы стоит незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику, чтобы сделать операцию и стерилизацию. При переломе кости, Вы сможете сделать снимок и просмотреть его на мониторе. Незамедлительное обращение к специалистам облегчит боль и страдания Вашего питомца.
Комплекс услуг ветеринарной клиники:
1. Хирургия
2. Гинекология
3. Кардиология
4. Стоматология
5. Анализы
6. Стационар
7. Эвтаназия
8. Кремация
Хирургия
Хирурги делают животным операции разной направленности и сложности. Для этого они используют новейшее медицинское оборудование и современные технологии. Также хирурги могут провести экстренную стерилизацию и кастрацию, а еще абдоминальную хирургию (то есть операцию на брюшной полости). К видам вмешательств относятся папилломы, дефекты кожи, ампутация, удаление грыжи, лечение абсцесса кастрация, уретростомия, косметология, операция на носослезные каналы, пластика пищевода, инвагинация, пластическая операция, заворот желудка.
Гинекология и ветеринарное оборудование
Как и люди, животные нуждаются в гинекологическом лечении. Для диагностики в области гинекологии используется УЗИ или рентген аппараты на biovet.ua. К видам вмешательств относятся кастрация, кесарево сечение, стерилизация, удаление матки. Такие виды вмешательств происходят только под наркозом.
Кардиология
Заболевание сердечно-сосудистой системы редко встречается у собак и кошек, но все же встречается. Эта частая причина смерти пожилых собак и кошек. Если у Вашего питомца повышенная утомляемость, отдышка, кашель, увеличение объёма брюшной полости, то это повод обратиться в ветеринарную клинику и пройти кардиологическое обследование. Вам предложат сделать ЭКГ, ЭХО, рентген.
Стоматология
Часто у питомцев встречаются проблемы с зубами. В современных клиниках можно даже отшлифовать зубы, убрать зубной камень, удалить молочные или коренные зубы, а также вылечить десна. Все процедуры проходят быстро и без лишнего стресса для животного.
Анализы
Анализы необходимо сдавать всем домашним животным без исключения. Обязательный перечень анализов для домашних животных:
1. Общий анализ мочи, кала, крови
2. Биохимический анализ
3. Влагалищная цитология
4. Определение гормонов в крови
Стационар
Бывают случаи, когда за один-два раза животное невозможно вылечить, поэтому требуется положить его в стационар под постоянное наблюдение врачей. Если у животного была операция, то его тоже кладут в стационар на несколько дней.
Эвтаназия
Эвтаназия - это усыпление животного. Происходит оно при добровольном соглашении хозяев, чтобы животное не мучилось от физической боли.
Кремация
Если животное умерло или было усыплено, то его останки следует похоронить. Такую процедуру делают, если хозяева хотят «отдать» своему питомцу последний долг и попрощаться с ним.