Езда на мотоцикле зимой: краш протекторы

Покупка мотоцикла
Для многих мотоциклистов это также отличное время для покупки мотоцикла, что связано с необходимостью перевозить его в гараж, иногда на собственных колесах. Такой маневр возможен, но требует надлежащей подготовки, как гонщика, так и мотоцикла. Очень правильно будет приобрести краш-протекторы в Мотоквартал. Они позволят защитить мотоцикл от различных повреждений в случае падения, опрокидывания и других непредвиденных ситуаций.
Езда по заснеженным улицам
не будет хорошей идеей, независимо от вида мотоцикла. На практике, зимних шин для мотоциклов просто нет. Это означает, что столкновение с сугробами окажется непреодолимым препятствием для неглубоких шин мотоцикла. Альтернативой может быть оснащение шин специальными ввинчивающимися шипами, что увеличивает сцепление шин, но их использование может иметь место только на закрытых дорогах, и их эффективность видна в основном на льду. Резина, из которой изготовлены шины, также адаптирована к положительным температурам, поэтому зимой он просто теряет свои свойства. Вышеуказанные ограничения требуют вождения в условиях, когда асфальт хорошо виден. В случае, если все же необходимо совершить поездку, поддерживайте значительное расстояние между транспортными средствами и избегайте наклона мотоцикла при поворотах.
Краш протекторы Vicma помогут защитить не только мотоцикл, но и руки водителя.
Водитель должен также обеспечить себе правильную одежду. В этом случае решающее значение имеет изоляция тела, потеря тепла - наш враг номер один. Замерзшее тело не только отказывается подчиняться, но и ослабляет ощущение транспортного средства и дорожной ситуации. Экипировка должна обеспечивать поддержание надлежащей температуры тела. Основа такой экипировки – мягкая куртка и мотоциклетные брюки, ветрозащитные и водонепроницаемые. Скорее всего, одной только куртки будет недостаточно. Поэтому рекомендуется надевать дополнительные слои одежды, лучше надевать несколько слоев более тонкой одежды, чем более толстую одежду, которая плотно заполняет куртку. Помните, что у водителя должна быть свобода передвижения.
Самой большой проблемой будет защита от замерзания шеи и рук. Эти участки наиболее подвержены воздействию ветра, поэтому обязательно защитите их. Шею лучше всего защитить зимней балаклавой или воротником - если у вас нет такой защиты, вы можете даже использовать шарф, который следует завязывать так, чтобы он не мешал движениям головы и не свисал. Защита рук лучше всего достигается с помощью зимних перчаток. Обогрев рулевых ручек наверняка пригодится. Ручные ограждения из пластика, используемые для внедорожных мотоциклов, отлично работают в холодную погоду и на высоких скоростях. Эти мини-обтекатели могут быть установлены на большинстве мотоциклов, обеспечивая защиту от ветра, что в данном случае является самым неприятным внешним фактором. Конечно, отличным решением является подогрев одежды и/или нагревательные вставки, которые помогут повысить температуру в течение ограниченного времени.
Сам мотоцикл не потребует специальной подготовки, если это современный агрегат с жидкостным охлаждением. Большинство охлаждающих жидкостей легко выдерживают низкие температуры. Старые установки на основе карбюратора могут иметь проблемы с замерзанием при парковке, если у них нет системы подогрева карбюратора. В агрегатах с воздушным охлаждением рекомендуется менять масло и свечи в соответствии с температурным режимом. И наконец, самое главное - помнить, что низкая температура делает подвеску более жесткой и может ухудшить эффективность тормозной системы.