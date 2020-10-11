На самом деле, вопрос действительно довольно сложный для тех, кто не играл ни в страйкбол, ни в пейнтбол либо играл только во что-то одно. И лишь поучавствовав в обоих вариантах имитации военной деятельности начинаешь по-настоящему понимать все преимущества того или иного вида. Да-да, многие приверженцы пейнтбола остаются верны своему увлечению даже после нескольких игр в страйкбол. Хотя, надо признать, что по статистике таких меньшинство - почти каждый мужчина, подержав однажды в руках полную копию боевого оружия и поразив при этом, пусть и пластмассовой пулей, противника по игре, настолько увлекается процессом, что в дальнейшем играет в страйкбол всегда, когда выдается возможность.
Давайте посмотрим на пейнтбол. Основные претензии к этой игре такие. Во-первых, пейнтбольное оружие довольно громоздко. Его неудобно носить, им неудобно целиться, не говоря уже о том, что его совершенно невозможно спрятать под одежда тактическая в ООО Тактические Системы. Во-вторых, прицельность и кучность стрельбы просто ужасающие. Это неудивительно, учитывая размеры шариков с краской, которыми ведется огонь. В третьих, оружие является самобытным, оно не похоже на настоящее оружие ни внешним видом, ни какими-либо качествами. Также, поскольку игра ведется красящими маркерами, обязательной экипировкой является камуфляж или другая универсальная одежда, "которую не жалко". А ведь далеко не все вооруженные конфликты ведутся в военной форме. Вспомнить хотя бы фильмы "Крепкий орешек" и "Профессионал" - стрельбы там немало, но в военной форме только рядовые полицейские. Также многих игроков не устраивает то, что в пейнтболе пространство военных действий довольно небольшое и не дает больших возможностей для маневра. Это делает пейнтбол скорее развлекательной игрой для корпоративных мероприятий и ненапряженного развлечения с компанией друзей.
Страйкбол же гораздо интереснее. Во-первых, стрельба ведется маленькими пластмассовыми шариками. С одной стороны, они практически не могут нанести травму, с другой - прицельная дальность стрельбы может составлять сотни метров в случае использования электро-пневматических автоматов или снайперских винтовок. Поскольку шарики не красятся, играть можно в любой одежде, рекомендуем вам выбрать одежду на сайте tactical-systems.com.ua. Конечно, для передвижения ползком по болотам или отсидки в окопах лучше всего одевать опять же камуфляж, но для шпионских игр вполне подойдет и совершенно обычная штатская одежда. Лишь для защиты глаз требуются очки. Следующее преимущество - возможность играть на большом пространстве, а значит, можно разрабатывать сложные тактические схемы и совершать километровые марш-броски. При этом вес оружия соответствует оригиналу - поэтому не удивляйтесь, что после пары часов с автоматом на плече у вас появится характерный след, по которому вас смогут принять за боевика. Это, конечно, шутка. Но полная внешняя имитация, волнующий холод стали и приятная тяжесть оружия действительно создают незабываемые ощущения погружения в настоящий военный конфликт. А чего стоит то удовольствие, когда, отстреляв всю обойму пистолета, отворачиваешься за угол и, точно как в кино, переводишь дух, одновременно с этим отстегивая пустую обойму и доставая из кармана новую и заряжая ее в пистолет! Кстати, мы сказали выше о необходимости носить очки во время игры. Надо отметить, что очки для страйкбола гораздо удобнее и гораздо меньше сокращают обзор, нежели маска для пейнтбола.
Из чисто технических преимущество можно привести еще и такое: для зарядки оружия не требуются большие баллоны со сжатым воздухом - энергия для выстрела в пневматическом и электропневматическом оружии обеспечивается стандартными 8- или 12-граммовыми баллончиками с углекислотой.
Ну и конечно отсутствие необходимости отстирывать одежду от следов краски и возможность стрелять в любом положении оружия (то есть бой на лестнице тоже возможен) тоже являются хоть и не такими значительными, но, все же, преимуществами.
Если абстрагироваться от оружия и принять во внимание лишь непосредственно процесс игры, то самым большим недостатком пейнтбола являются слишком ограниченные возможности по тактическому планированию поведения команды на поле боевых действий. Громоздкие маски и оружие не позволяют быть достаточно маневренным и хорошо укрываться. При игре на маленьком поле обычно большая часть игроков поражается в течение первой минуты по результатам шквального огня без разбора и прицеливаний. Вообще такое понятие, как прицеливание, в пейнтболе имеет довольно условное значение. Пейнтбольное оружие совсем не предназначено для прицельной стрельбы, поэтому приклад и мушка выполнены скорее декоративно, чем для выполнения своих функций - обеспечивать удобную фиксацию оружия и прицеливаться.
Поэтому если вы поиграли в пейнтбол, и он показался вам неинтересным, либо вы играете часто, но видите, что в этой игре слишком много зависит от случая и не позволяет вам проявить свои способности к стратегическому и тактическому планированию - советуем вам попробовать страйкбол.