Багатодітна мама з Рівненщини стала віцечемпіонкою України з бодібілдингу

Багатодітна мама з Рівненщини Юлія Малікова стала віцечемпіонкою України з бодібілдингу в категорії "фітнес-бікіні". Завдяки цим змаганням отримала запрошення на світовий турнір з культуризму в Іспанії, де посіла шосте місце.Спортсменка живе у місті Сарни. За освітою жінка філологиня англійської мови, але за професією працювала лише пів року й зрозуміла, що це – не її покликання.Культуризмом почала займатись три роки тому, коли вперше прийшла у спортзал. Вже через рік стала віцечемпіонкою в Національній федерації з бодібілдингу."Я нещодавно виступила у федерації UBPF, де отримала звання віцечемпіонки України в найтяжчій категорії – спортмодель "фітнес-бікіні". Саме на цих змагання я отримала запрошення на світовий турнір з бодібілдингу NPC, який проходив в Іспанії – це для мене був великий досвід. Незважаючи на те, що я посіла шосте місце, я пишаюсь собою", – розповіла Суспільному Юлія Малікова.Головне у занятті таким спортом, каже жінка – це здоровий сон, правильно налаштований режим та здорове харчування."Найтяжче – це тримати режим, тому що для гарних результатів його потрібно постійно дотримуватись. У тебе є повний план дій у підготовці до змагань і протягом пів року ти знаходишся в цьому плані. У тебе нема такого, що сьогодні я не буду займатись, спорт – це робота 24 на 7", – розповідає Юлія Малікова.У підготовці до конкурсів багато часу займає постановка самого номеру, – каже жінка. Й додає, що цьому приділяє мало часу, адже виховує трьох дітей: двох снів 13-ти й 10-ти років та 8-річну донечку. Тому, коли має вільну хвилину, приділяє її позуванню."Головне не просто поставити номер, а те, щоб при чоловічому занятті не втратити жіночність і розвиватись в цьому напрямку. Потрібно випромінювати жіночу енергетику, а не виховувати в собі чоловічі риси", – додає спортсменка.Окрім культуризму, жінка захоплюється танцями, гімнастикою, розтяжкою, але на все не вистачає часу, – каже Юлія. У планах на майбутнє – розвиватися, як тренер.