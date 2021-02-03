Выбираем спортивные сандалии

Сейчас на первом плане во всех сферах жизни – удобство. В том числе и в модных тенденциях на каждый день. Все стили смешались и если раньше при слове спортивная обувь и одежда представлялся урок физкультуры, то сегодня это и повседневная и даже нарядная экипировка мужчин и женщин. Отличный вариант для лета –
Основные требования к спортивной обуви
Долгая прогулка по городу, вылазка на природу с друзьями или семьей и даже вечеринки и свидания – спортивная обувь везде будет обеспечивать комфорт для ваших ног.
Если внешний вид такой обуви каждый выбирает по своим вкусам и потребностям, то в плане обеспечения необходимого удобства есть несколько общих моментов, которые стоит учесть при покупке.
- Вес сандалий – некоторые производители, увлекшись созданием необычного дизайна, могут использовать для подошвы и самих ремешков материалы с довольно ощутимым весом. Это дополнительная нагрузка в летнюю жару вашим ногам абсолютно ни к чему.
- Гигроскопичность материала – летняя обувь должна хорошо пропускать влагу, так как ноги потеют и нельзя допускать их переувлажнения во избежание опрелостей и мозолей.
- Максимальная регулируемость ремешков – предпочтительно меньше металлической фурнитуры для этого. Если регулируются и задняя и боковая и передняя части сандалий – это обеспечит комфортное ношение в жару, когда ноги имеют свойство немного отекать и становиться на полразмера шире.
- Нескользящая подошва – основное требование для любой спортивной обуви. В этом плане хорошо зарекомендовали себя различные рифленые подошвы, характерные для моделей в спортивном стиле.
- Хорошие амортизационные характеристики подошвы – именно они обеспечивают мягкость при ходьбе, заглушая различные нежелательные воздействия на стопу на неровных поверхностях и делая спортивные сандалии такими удобными даже при долгом ношении.
Спортивная обувь и на море и в горы
Сандалии в спортивном стиле могут служить и как
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