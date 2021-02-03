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Выбираем спортивные сандалии

Комерційна 15-фев, 2021, 15:049 prov 260

Сейчас на первом плане во всех сферах жизни – удобство. В том числе и в модных тенденциях на каждый день. Все стили смешались и если раньше при слове спортивная обувь и одежда представлялся урок физкультуры, то сегодня это и повседневная и даже нарядная экипировка мужчин и женщин. Отличный вариант для лета –


спортивные сандали. Спортивная обувь сочетает в себе и удобство и элегантность, женские модели сейчас можно носить даже с платьями не спортивного стиля.

 

Основные требования к спортивной обуви

Долгая прогулка по городу, вылазка на природу с друзьями или семьей и даже вечеринки и свидания – спортивная обувь везде будет обеспечивать комфорт для ваших ног.

Если внешний вид такой обуви каждый выбирает по своим вкусам и потребностям, то в плане обеспечения необходимого удобства есть несколько общих моментов, которые стоит учесть при покупке.

  • Вес сандалий – некоторые производители, увлекшись созданием необычного дизайна, могут использовать для подошвы и самих ремешков материалы с довольно ощутимым весом. Это дополнительная нагрузка в летнюю жару вашим ногам абсолютно ни к чему.
  • Гигроскопичность материала – летняя обувь должна хорошо пропускать влагу, так как ноги потеют и нельзя допускать их переувлажнения во избежание опрелостей и мозолей.
  • Максимальная регулируемость ремешков – предпочтительно меньше металлической фурнитуры для этого. Если регулируются и задняя и боковая и передняя части сандалий – это обеспечит комфортное ношение в жару, когда ноги имеют свойство немного отекать и становиться на полразмера шире.
  • Нескользящая подошва – основное требование для любой спортивной обуви. В этом плане хорошо зарекомендовали себя различные рифленые подошвы, характерные для моделей в спортивном стиле.
  • Хорошие амортизационные характеристики подошвы – именно они обеспечивают мягкость при ходьбе, заглушая различные нежелательные воздействия на стопу на неровных поверхностях и делая спортивные сандалии такими удобными даже при долгом ношении.

Спортивная обувь и на море и в горы

Сандалии в спортивном стиле могут служить и как


походная обувь при вылазке на природу летом. Так же как и спортивные ботинки в холодное время года, сандалии нужно выбрать исходя из условий места, куда вы решили отправиться. Если на пляж, то вполне достаточно легких вариантов, если в горы с ночевкой – лучше надеть тонкие носки под босоножки и захватить сменную пару кроссовок. Тогда отдых на природе пройдет замечательно.

Выбрать любые виды спортивной обуви, в том числе и сандалии можно в интернет магазине "МультиСпорт", где на весь товар предоставляется гарантия от производителя и качество на высоком уровне без лишних наценок. В магазине представлена только оригинальная продукция от лучших брендов спортивной обуви и экипировки.

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