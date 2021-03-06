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Суші Мастер ресторан японської кухні у м. Львів

Спільна 15-мар, 2021, 15:109 prov 12
Суші Львів – так, у цьому місті частенько замовлять страви японської кухні. Звичайно гості обирають трохи інші заклади, з особливою атмосферою старого міста та традиційними рецептами. Але жителів більше цікавить екзотичне меню, яке складається з ролів, японських та китайських супів та інших чудових страв. Знайти це все можна в каталозі мережі ресторанів Суші Мастер.


Що пропонує Суші Мастер

Суші Мастер – відома у країні мережа ресторанів, яка пропонує доставку страв японської кухні. Тут багато цікавого, але найважливіше, що в меню цього ресторану завжди є смачні та різноманітні роли.
Основний перелік страв ресторану:
  1. Роли – гарні роли на будь-який смак. У асортименті є варіанти з куркою, морепродуктами, рибою, а також страви з водоростями та овочами. Окремо можна виділити меню для вегетаріанців та дитячі роли. Це особливі пропозиції, які також часто цікавлять клієнтів.
  2. Супи – гарячі страви, які готують за рецептами східних країн.
  3. Салати – чудові мікси овочів з прянощами та класичними східними соусами.
  4. ВОК-страви – все, що готується на спеціальній жаровні ВОК.
  5. Десерти – солодощі за особливими рецептами.
  6. Напої – класичні напої та морси власного приготування.
Такий великий вибір страв меню дозволяє клієнтам робити кожен день нове замовлення. А з урахуванням того, що ресторан часто оновлює варіанти сетів, пропозицій стає ще більше.

Переваги ресторану

У Львові працює дуже багато закладів, серед яких є велика кількість суші-барів. Всі вони пропонують непогане меню та готують роли високої якості. Але у Суші Мастер є чим хизуватися, бо не тільки меню та якість страв можна назвати перевагами закладу. Клієнтів приваблюють також інші пропозиції:
  1. Гарні ціни – вони чудові, особливо з акційними знижками. Політика закладу така, що пропонує завжди чудові акції на сети ролів. Варіанти різні – можна знати чудовий сет на двох або замовити великий набір ролів для компанії. Але завжди у спеціальному розділі знайдеться сет, який задовольняє всі потреби клієнта та запропонований за зниженою вартістю.
  2. Якість – контроль якості дуже ретельний. Заклади слідкують за товарами, які постачають для приготування їжі та контролюють використання інгредієнтів.
  3. Доставка – швидкість кур’єрів стає легендою. Вони дійсно привезуть замовлення за годину, якщо клієнти не вказують самовивіз або не відмічають час, коли хочуть отримати їжу. Річ у тому, що у мережі є чіткий план роботи всіх ланок. Отже, з моменту отримання нового замовлення ніхто не гаятиме часу, всі починають активно працювати, щоб замовник вже скоро міг насолоджуватися смаком чудових страв.
Суші Мастер у Львові зараз є одним з найпопулярніших закладів, коли мова йде про суші додому. Тут замовляють найкращі сімейні вечері та поживні колективні обіди, роблять замовлення на день народження або романтичну вечірку. Можна сказати, що мережа суші-барів є постачальником щасливих миттєвостей для всіх, хто любить японську кухню.
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