Суші Мастер ресторан японської кухні у м. Львів

Що пропонує Суші МастерСуші Мастер – відома у країні мережа ресторанів, яка пропонує доставку страв японської кухні. Тут багато цікавого, але найважливіше, що в меню цього ресторану завжди є смачні та різноманітні роли.
Основний перелік страв ресторану:
- Роли – гарні роли на будь-який смак. У асортименті є варіанти з куркою, морепродуктами, рибою, а також страви з водоростями та овочами. Окремо можна виділити меню для вегетаріанців та дитячі роли. Це особливі пропозиції, які також часто цікавлять клієнтів.
- Супи – гарячі страви, які готують за рецептами східних країн.
- Салати – чудові мікси овочів з прянощами та класичними східними соусами.
- ВОК-страви – все, що готується на спеціальній жаровні ВОК.
- Десерти – солодощі за особливими рецептами.
- Напої – класичні напої та морси власного приготування.
Переваги ресторануУ Львові працює дуже багато закладів, серед яких є велика кількість суші-барів. Всі вони пропонують непогане меню та готують роли високої якості. Але у Суші Мастер є чим хизуватися, бо не тільки меню та якість страв можна назвати перевагами закладу. Клієнтів приваблюють також інші пропозиції:
- Гарні ціни – вони чудові, особливо з акційними знижками. Політика закладу така, що пропонує завжди чудові акції на сети ролів. Варіанти різні – можна знати чудовий сет на двох або замовити великий набір ролів для компанії. Але завжди у спеціальному розділі знайдеться сет, який задовольняє всі потреби клієнта та запропонований за зниженою вартістю.
- Якість – контроль якості дуже ретельний. Заклади слідкують за товарами, які постачають для приготування їжі та контролюють використання інгредієнтів.
- Доставка – швидкість кур’єрів стає легендою. Вони дійсно привезуть замовлення за годину, якщо клієнти не вказують самовивіз або не відмічають час, коли хочуть отримати їжу. Річ у тому, що у мережі є чіткий план роботи всіх ланок. Отже, з моменту отримання нового замовлення ніхто не гаятиме часу, всі починають активно працювати, щоб замовник вже скоро міг насолоджуватися смаком чудових страв.