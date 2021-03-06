Рівне:

На Рівненщині вже відбулося 16 «бурштинових» аукціонів

Рівненська область 15-мар, 2021, 15:349 prov 0
Минулої п’ятниці у Рівненській області завершилися одразу чотири бурштинові аукціони. Право користування надрами ділянок «Мазинська І», «Мазинська ІІ», «Мазинська ІІІІ» та Луки, що на Сарненщині продали за понад 3,5 млн гривень.
В онлайн торгах змагалися по два учасники в кожному аукціоні.
«За останні 8 місяців відбулося вже 16 «бурштинових» аукціонів, - повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. – Нагадаю, добувати сонячний камінь легально дозволяє Закон про бурштин, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським. Переможці онлайн-торгів отримали спеціальні дозволи на 5 років, а держава – додаткові 3,5 мільйони до бюджету».
Голова ОДА додав, що ще 11 бурштинових ділянок очікують продажу на електронних аукціонах. Загалом від легалізації бурштину на Рівненщині бюджет країни вже отримав 34 мільйонів гривень.
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