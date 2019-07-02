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Місцеві бюджети Рівненщини отримали понад 228 мільйонів гривень надходжень від плати за землю

Рівненська область 03-лип, 2019, 15:149 prov 117
Як повідомили у ГУ ДФС у Рівненській області, за шість місяців цього року до бюджетів місцевих громад області надійшло 228 мільйонів гривень плати за землю. Це на 36 відсотків, або майже на 60 мільйонів гривень більше, ніж за відповідний період 2018 року.
Юридичні особи за використання земельних ділянок сплатили 201,6 млн.грн., надходження від громадян склали 25,9 мільйона гривень
На думку начальника ГУ ДФС у Рівненській області Дмитра Зайцева, надходження від плати за землю зростають завдяки процесу децентралізації, удосконаленню механізму управління землями державної й комунальної власності, впровадженню системи земельних аукціонів.
Так, у ході децентралізації органи місцевого самоврядування отримали право самостійно встановлювати розмір земельного податку. Для сільгоспугідь – 0,3-1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки. Для несільськогосподарських ділянок, крім земель державної та комунальної власності, – не більше 12 відсотків від їх вартості. В цих межах органи місцевого самоврядування самостійно визначають розмір податку та мають змогу застосовувати його диференційовано до різних землекористувачів.
Важливо те, що розмір плати за оренду земель державної власності не може бути меншим за 8 відсотків від їх грошової оцінки. І це також стало джерелом надходжень до місцевих бюджетів.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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