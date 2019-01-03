Власники землі та землекористувачі Рівненщини спрямували до місцевих бюджетів 365 мільйонів гривень плати за землю

За 2018 рік місцеві скарбниці Рівненщини поповнились на 365,4 мільйона гривень земельного податку, це на 15 мільйонів гривень, або 9 відсотів більше, ніж у минулому році.
Від юридичних осіб надійшло 304,4 мільйона, а від фізичних осіб – 61 мільйон гривень.
Земельний податок та орендна плата за користування землею є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць регіону та складає майже 9 відсотків від загальних надходжень.
«Позитивна динаміка у зборі плати за землю з одного боку є свідченням сумлінного ставлення платників області до виконання свого обов’язку щодо сплати податків, а з іншого – результатом спільних зусиль фіскальної служби Рівненщини з органами місцевого самоврядування в напрямку залучення власників земельних ділянок та землекористувачів до оподаткування»,- зазначив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.
Порядок обчислення плати за землю та строк її сплати регулюється розділом ХІІ Податкового кодексу України.
ГУ ДФС у Рівненській області.