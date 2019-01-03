Рівне:

Власники землі та землекористувачі Рівненщини спрямували до місцевих бюджетів 365 мільйонів гривень плати за землю

Рівненська область 22-січ, 2019, 11:559 prov 66
За 2018 рік місцеві скарбниці Рівненщини поповнились на 365,4 мільйона гривень земельного податку, це на 15 мільйонів гривень, або 9 відсотів більше, ніж у минулому році.
Від юридичних осіб надійшло 304,4 мільйона, а від фізичних осіб – 61 мільйон гривень.
Земельний податок та орендна плата за користування землею є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць регіону та складає майже 9 відсотків від загальних надходжень.
«Позитивна динаміка у зборі плати за землю з одного боку є свідченням сумлінного ставлення платників області до виконання свого обов’язку щодо сплати податків, а з іншого – результатом спільних зусиль фіскальної служби Рівненщини з органами місцевого самоврядування в напрямку залучення власників земельних ділянок та землекористувачів до оподаткування»,- зазначив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.
Порядок обчислення плати за землю та строк її сплати регулюється розділом ХІІ Податкового кодексу України.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Похожие новости
Власники землі та землекористувачі Рівненщини спрямували до місцевих бюджет ...
Головна » Рівненська область

Власники землі та землекористувачі Рівненщини спрямували до місцевих бюджет ...

Власники землі та землекористувачі Рівненщини спрямували до місцевих бюджет ...
Головна » Рівненська область

Власники землі та землекористувачі Рівненщини спрямували до місцевих бюджет ...

Власники землі та землекористувачі Рівненщини направили до місцевих бюджеті ...
Головна » Рівненська область

Власники землі та землекористувачі Рівненщини направили до місцевих бюджеті ...

Місцеві громади Рівненщини в 2017 році отримали понад 3,4 мільярдів гривень
Головна » Рівненська область

Місцеві громади Рівненщини в 2017 році отримали понад 3,4 мільярдів гривень

Землі Рівненщини збагатили місцеві бюджети біль як на 250 мільйонів гривень
Головна » Рівненська область

Землі Рівненщини збагатили місцеві бюджети біль як на 250 мільйонів гривень

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Січень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Вгору