Власники землі та землекористувачі Рівненщини спрямували до місцевих бюджетів 365 мільйонів гривень плати за землю

Рівненська область 22-січ, 2019, 11:559 prov 66

За 2018 рік місцеві скарбниці Рівненщини поповнились на 365,4 мільйона гривень земельного податку, це на 15 мільйонів гривень, або 9 відсотів більше, ніж у минулому році.

Від юридичних осіб надійшло 304,4 мільйона, а від фізичних осіб – 61 мільйон гривень.

Земельний податок та орендна плата за користування землею є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць регіону та складає майже 9 відсотків від загальних надходжень.

«Позитивна динаміка у зборі плати за землю з одного боку є свідченням сумлінного ставлення платників області до виконання свого обов’язку щодо сплати податків, а з іншого – результатом спільних зусиль фіскальної служби Рівненщини з органами місцевого самоврядування в напрямку залучення власників земельних ділянок та землекористувачів до оподаткування»,- зазначив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.

Порядок обчислення плати за землю та строк її сплати регулюється розділом ХІІ Податкового кодексу України.

ГУ ДФС у Рівненській області.