Легальные онлайн казино Украины

Перспективы наполнения бюджета

Летом 2020-го в сфере украинского гэмблинга произошло значимое событие — был принят закон, касающийся легализации азартного бизнеса. В феврале 2021-го лицензию на организацию игорной деятельности в интернете получила первая компания и владельцами первого легального украинского онлайн казино в бюджет Украины была уплачена сумма в 23,4 миллиона гривен. Тот, кто уже изучал отзывы Космолот , знают, что речь в данном случае идет именно об этом игровом операторе. Но на этом процесс лицензирования не завершается, и далее в статье мы расскажем о перспективах новых легальных казино, а также о том, как и посредством использования каких инструментов их владельцы намерены защищать клиентов.

Нельзя сказать, что все жители Украины с восторгом восприняли факт подписания президентом В. Зеленским закона о легализации игорного бизнеса. Но, стоит отметить, что даже для самых ярых противников решающим стал момент, касающийся пополнения бюджета путем уплаты налогов от подобных организаций.

Также важно сказать, что помимо денежного вопроса, новые операторы на рынке азартных игр Украины должны будут обеспечивать высокое качество сервиса для своих пользователей, гарантировать им надлежащие условия для игры и защитить их от нежелательных негативных ситуаций.

Каким образом игроки могут быть защищены?

Один из главных инструментов, который позволит защитить пользователей от лудомании, а также помочь государству осуществлять контроль деятельности операторов — это система онлайн мониторинга. Она пока что находится на стадии разработки, но это не страшно, так как выше уже говорилось, что лицензия на сегодняшний день есть только у Космолот. Например, казино PinUp Украина https://www.slotorama.com.ua/pin-up-casino/ только работает над получением соответствующего разрешения — этой и другим компаниям до начала онлайн мониторинга предлагается уплатить тройную цену лицензии. Но, когда она начнет функционировать, власти в режиме реального времени могут держать под контролем всю информацию относительно ставок, выплатах выигрышей и пр.

В идеальном варианте все игровые автоматы из лобби лицензионных казино в будущем будут подключены к системе онлайн мониторинга. Соответственно, гемблеры смогут не переживать о рисках остаться без выплат или потере денег по каким-то техническим причинам.

Что изменится для игроков?

Что касается самих пользователей казино, к ним законом предусмотрено также достаточное количество требований, необходимых, чтобы обезопасить их самих и владельцев виртуальных игорных ресурсов. Все игроки должны будут в обязательном порядке проходить как регистрацию игрового профиля в выбранном онлайн казино, так и верификацию, предусматривающую проверку паспортных данных.

К ключевым требованиям к гемблерам также относится факт достижения 21 года, а еще отсутствие у них долгов по алиментам и предусмотренных государством льгот или субсидий. Кроме того, по закону траты в игре не должны превышать личный доход конкретного игрока.

Сложно сейчас дать ответ на вопрос, как все это будет контролироваться. Но можно прокомментировать, что в случае с наземными залами этот процесс более прост и понятен. Так как они, согласно положениям нового закона, смогут работать лишь при отелях с категориями выше 3-х звезд. Считается, что в онлайн казино в качестве дополнительного элемента контроля будут выступать банковские карты. Проще говоря, финансовые организации будут обязаны не пропускать платежи на счета игорных заведений в интернете, которые не имеют лицензии.

Дополнительные преимущества легальных онлайн казино

В легальных онлайн казино все автоматы и ПО в обязательном порядке должны быть лицензионными. То есть их производители должны гарантировать качество и соответствие заявленным характеристикам. Бонусы, безусловно, останутся, но при этом будет гарантировано высокое качество игры и честные выплаты. Еще к плюсам стоит отнести тот момент, что на сайтах легальных виртуальных клубов теперь в обязательном порядке будет размещаться информация об учреждениях и организациях, которые способы лечить игровую зависимость.