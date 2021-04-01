Сирд для приятного времяпровождения

Как только температура упадет до нуля и ниже нуля, самое время прогреться не только снаружи, но и изнутри. В этом нам поможет компания «Уманьпиво» а именно качественный продукт сидр, который поможет лучше справляться с зимним холодным временем года.
Горячие алкогольные и безалкогольные напитки в холодное время года - это здорово - они не только согреют, но и порадуют. Распространенным безалкогольным напитком являются различные виды чая - от классического черного, зеленый, фруктовый до травяного. Если мы действительно хотим согреться в холодные дни, идеальным выбором станут красные чаи, такие как ройбуш, мате или китайский пуэрт.
Помимо разогрева, травяные чаи также могут принести ослабленному организму ценные витамины.
Жареный чай
Жареный чай стал большим явлением, поэтому он не может ускользнуть от нашего внимания. Фруктовый запеченный чай, иногда также называемый рождественским, - сладкое лакомство, которое порадует не только любителей фруктовых чаев, но и практически всех. Его можно найти на рынках и в специализированных магазинах. Вы можете заварить запеченный чай самостоятельно и, таким образом, всегда создавать напиток с уникальным вкусом и из ингредиентов, которые вам больше всего нравятся.
Горячие напитки
В последние годы зимой популярны горячие напитки, приготовленные из фруктового сока. Приготовить этот напиток очень легко. Все, что вам нужно, это определенное количество сока (например, яблочного, грушевого, персикового или того, что вам нравится), и вы его готовите. Для придания неповторимого вкуса можно добавить кусочек корицы, гвоздики, цедры лимона, и классический летний напиток становится зимним.
Если вы соблюдаете диету, то горячий напиток не совсем идеален. Сам сок содержит большое количество сахара. Но изредка он никому не причинит вреда.
Горячий шоколад
Еще один согревающий напиток - шоколад. Этот замечательный напиток можно купить в готовом виде, но его также можно приготовить, не выходя из дома, благодаря чему он всегда имеет неповторимый вкус. Вам понадобится плитка качественного шоколада, пол-литра классического или растительного молока, ванильный сахар, финиковый или другой сироп, благодаря которому вы сможете подсластить напиток по своему вкусу, ваниль, какао и корица.
Делая шоколад самостоятельно, вы можете экспериментировать и всегда использовать только те ингредиенты, что вам нравятся.
А теперь из «тяжелая артиллерия». Помимо безалкогольных горячих напитков, традиционны и алкогольные. Один из них - глинтвейн, который является неотъемлемой частью зимних и предрождественских ярмарок. Это сочетание красного вина и травяного отвара, сахара и ломтиков лимона. Глинтвейн пользуется большой популярностью у многих, так как отлично согревает суровой зимой.
Еще один основной алкогольный продукт в напитках - пунш, он действительно может согреть тело и душу. Но, возвращаясь к истории, оригинальное индийское слово для обозначения этого напитка - панча, что означает пять. Это число указывает на пять ингредиентов, необходимых для производства - сахар, арак, чай, вино и воду. Правильный пунш должен содержать около 30% алкоголя и может быть приготовлен как теплым для холодных дней и вечеров, так и холодным.
Грог - еще один типичный горячий напиток, обладающий собственным шармом. Для производства достаточно только горячей воды и рюмки рома. Но если вам не нравится этот базовый вариант, вы можете приготовить множество других вариантов - например, вместо рома можно использовать другой алкоголь, например, коньяк, гриотку или виски. Интересно сочетание рома и вина, которое представляет собой так называемый матросский грог или чайный грог для людей, не любящих алкоголь.
Бомбардино – распространенный напиток не только на горнолыжных трассах. Последний горячий деликатес - итальянское бомбардино, в основе которого горячий яичный коньяк с добавлением крепкого алкоголя. Например, можно использовать бренди, ром, виски или что-нибудь еще. Какой бы алкоголь вы ни выбрали, будьте осторожны с этим напитком. Он содержит не менее четверти крепкого алкоголя, так что это буквально бомба.