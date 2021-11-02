Поліцейські офіцери громади отримали нові службові автомобілі та помпові рушниці

В рамках реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» 17 поліцейських машин «Renault Duster» отримали дев’ять територіальних громад області.Зокрема, Білокриницька ТГ, Великоомелянська ТГ, Вараська ТГ, Городоцька ТГ, Дубенська ТГ, Здолбунівська ТГ, Зорянська ТГ, Костопілська ТГ та Острожецька ТГ.Сьогодні перший заступник голови обласної ради Сергій Свисталюк, голова ОДА Віталій Коваль та начальник Головного управління Національної поліції в Рівненській області Олексій Камишанський урочисто вручили свідоцтва, ключі від службового автомобіля та помпову рушницю керівникам ТГ та поліцейським.- Я об’єктивно рахую, що в нашій державі відбувається багато хороших реформ, але однією із найвдаліших – це є реформа правоохоронної системи. За короткий проміжок часу, ми маємо з вами гарний результат співпраці національної поліції з територіальними громадами у пілотному проєкті «Поліцейський офіцер громади». Наголошую, тепер правопорядок і дотримання закону на території громад – спільна відповідальність правоохоронних органів та голів громад. Бажаю успіхів, спокою, а офіцерам в першу чергу, превентивної профілактичної роботи, яка буде результатом вашої спільної діяльності, - відзначив Сергій Свисталюк.Зі свого боку, голова Городоцько ТГ Сергій Поліщук подякував від усіх присутніх голів ТГ за надану можливість взяти участь у цьому проєкті.- Проаналізувавши стан справ з правопорушень у громадах, де працюють такі поліцейські офіцери громади зрозуміли, що нам не тільки він потрібен, а – необхідний. Адже кожен житель нашої громади хоче почувати себе у безпеці, а цього краще досягти тільки у випадку, коли поліцейський живе і працює у громаді. Коли він може щоденно аналізувати стан справ з правопорушень і бути завжди готовим прийти на допомогу, - відзначив Сергій Поліщук.Також він додав, що на сьогоднішній день вони виконали всі умови меморандуму. Зокрема, побудували і облаштували поліцейські станції, забезпечили комп’ютерною технікою та виділили кошти на придбання автомобіля.Сімнадцять автівок придбані за кошти з місцевого та держанвного бюджетів.Вони укомплектовані всім необхідним для служби правоохоронців.Нагадаємо понад рік тому на Рівненщині був впроваджений проєкт «Поліцейський офіцер громади». Його реалізовують у співпраці з міжнародними партнерами. На сьогодні вже 32 громади уклали відповідні меморандуми про співпрацю. В цих громадах працює 51 офіцер поліції.